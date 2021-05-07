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中職／小聯盟時期練左右開弓 林驛騰期待右打也開轟

中央社 / 台北7日電
中華職棒味全龍隊選手林驛騰（圖）是中職少數的左右開弓打者，是在小聯盟時期練成，雖然一度想放棄左右開弓，不過最後選擇保留優勢，期待有一天也可以用右打開轟。中央社
中華職棒味全龍隊選手林驛騰（圖）是中職少數的左右開弓打者，是在小聯盟時期練成，雖然一度想放棄左右開弓，不過最後選擇保留優勢，期待有一天也可以用右打開轟。中央社

中職味全龍隊29歲「大齡菜鳥」林驛騰，曾有3年旅美小聯盟經驗，他提到，當時還太年輕錯過很多東西，不過左右開弓就是從小聯盟時期開始練，他期待有一天也可以用右打開轟。

林驛騰曾在中職選秀落選3次，直到2019年才以第28指名被味全龍選中，他在1日的比賽中，生涯首安就轟出滿貫砲，想起過往的辛苦讓他激動落淚。之後林驛騰一直保持穩定，昨天更是敲出2分砲，帶起球隊的反攻氣勢，演出選秀的「後段奇蹟」。

林驛騰原名林家慶，曾在2010年中至2013年旅美過，效力印地安人隊，最高層級只到新人聯盟。談起這段時間，林驛騰指出，最有收穫的地方是獲得經驗，也看到很多不一樣的東西，剛開始不只是語言，與來自四面八方的隊友相處起來也是難題，「以前滿內向害羞的，慢慢去突破才有一點成長。」

不過林驛騰坦言，「那時候年紀輕，可能很多可以吸收的，但自己沒有吸收到，所以錯過很多東西。」儘管如此，林驛騰在小聯盟時期練了左右開弓，也成為他現在的優勢之一，是中職少數的左右開弓打者。

林驛騰的慣用手是右手，但國中時改成左打，「到小聯盟時比較困難的是右打，畢竟好久沒有打了。」不過林驛騰去年一度想放棄左右開弓，專心在右打，「那時候聽滿多隊友問我為什麼不繼續左打，考慮了5、6次，後來想說左右開弓對我來說是好處，想要保留一點優勢。」

林驛騰目前在一軍幾乎都是面對右投，所以都是站左打，不過他在練習時2邊都會準備，「左打一直有在比賽的話，練習時右打要打多一點，才不會變得陌生。」現在站左打已經敲出2支全壘打，接下來他期待自己右打也可以開轟。

小聯盟 中職 味全龍

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