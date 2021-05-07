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中職／王維中勝投飛了沒關係 劉基鴻全壘打+二壘打贏球

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊劉基鴻1發陽春砲、1支二壘打，包辦全隊3分打點。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻1發陽春砲、1支二壘打，包辦全隊3分打點。圖／味全龍隊提供

味全龍隊2020年選秀狀元王維中先發投5局、無失分，帶著1：0領先退場，但勝投資格只能短暫擁有，統一獅隊楊家維第7局敲出追平陽春砲，龍隊靠2019年產的狀元劉基鴻第8局敲出二壘打、送回2分，終場以3：1力克獅隊，劉基鴻以1發陽春砲、1支二壘打貢獻3分打點的好表現，拿下單場MVP。

王維中距離前一場先發休4天後再登板，前4局未被敲出安打，只因兩次保送讓對手上壘，直到第5局才由羅國龍跑出內野安打，楊家維短打推進，王維中面對林祖傑的打席，頻頻被破壞成界外，最終仍以飛球出局搞定。

王維中的前兩場先發都留下4.2局失3分，此役是他首度投滿5局，讓獅隊一路掛蛋，只被敲出1安打，送出5次三振、2次保送，防禦率下修3.13。

龍隊在第4局由劉基鴻敲出陽春砲，取得1：0領先，讓王維中帶著領先退場，但勝投資格在7局就飛了，楊家維從羅華韋手中敲出追平陽春砲，確定王維中的首場先發勝還要再等等。

獅隊洋投猛威爾前7局僅失1分，第8局接連被郭天信、陳品捷、劉基鴻敲出安打，多失2分，該局未取得出局數退場，也讓他最終吞下敗投。

龍隊本季前8場對上獅隊全敗，被戲稱罹患「恐獅症」，本周3連戰卻取得2勝1和，讓獅隊踢到大鐵板。

味全龍隊王維中先發5局、無失分，此役無關勝敗收場。圖／味全龍隊提供
味全龍隊王維中先發5局、無失分，此役無關勝敗收場。圖／味全龍隊提供

王維中 劉基鴻

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