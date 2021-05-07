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日職／火腿復賽敲雙安 王柏融日職百安達陣

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融百安達陣。 擷圖自畫面
王柏融百安達陣。 擷圖自畫面

日本職棒火腿隊日前因爆發疫情暫停活動，今天重新開賽在札幌巨蛋迎戰樂天隊，王柏融立刻展現打擊身手，單場敲出2安打，個人日職生涯百安達陣，7局下選到保送後被代跑換下，打擊率來到4成整。

王柏融今天擔任先發第五棒、指定打擊，面對樂天先發投手涌井秀章，2局下首打席敲出三壘飛球出局，不過4局下在一壘有人時敲出二壘打，幫助球隊攻占得點圈，下一棒大田泰示的滾地推進敲回超前分，以2：1領先。

6局下王柏融的安打再次延續攻勢，1出局一壘有人時敲安，並靠著石井一成的三壘打回來得分，火腿在此局攻下3分，7局下樂天換上安樂智大接替，王柏融選到保送，讓火腿在形成滿壘，隨後被代跑換下，不過火腿未能得分，比數維持在6：1領先。

王柏融總計3打數2安打，打擊率上升到4成，另有1次保送、1分得分，本季4場出賽敲出4安，在日職生涯第3年，將累計安打數推進到剛好100安。

王柏融 火腿

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