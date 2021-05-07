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中職／陳重廷2次失誤被降二軍 林岳平盼他克服自己

中央社 / 台北7日電
中華職棒統一獅隊陳重廷。 中央社
中華職棒統一獅隊陳重廷。 中央社

中職統一獅隊昨天被味全龍大逆轉輸球，陳重廷出現2次失誤，今天被降二軍，不過總教練林岳平今天表示，輸球不只是陳重廷1個人的錯，盼他要克服自己的情緒，先在二軍調適。

陳重廷昨天在6局上代打，接替林靖凱守二壘，7局下發生接球失誤，9局下在處理雙殺時傳球失誤，導致最後被味全龍逆轉，對戰吞下首敗。林岳平表示，因為昨天打完5局已經6分領先，有空間讓陳重廷上場，就讓林靖凱休息一下。

林岳平點出，陳重廷發生第一次失誤後，觀察他的肢體就知道心中在愧疚，「有情緒在的話，球賽在走會很難面對，不是他不好，只是要克服一下自己，那就先調適一下吧。」加上昨天滿壘時陳重廷的打擊沒辦法建功，引起球迷議論。

不過林岳平說：「確實他的攻守端表現不是很理想，但球隊最後被逆轉也不是他1個人的問題，而是整個隊型的問題，這個我們會虛心檢討。」

獅隊另一名內野手林子豪因為髖關節不適，導致守備移位時不順，因此林岳平表示，會先減少林子豪出賽，讓他喘息一下；獅隊今天將一壘、二壘都可以守的新秀何恆佑拉上一軍。

談到昨天首度輸給味全龍隊，林岳平指出，「他們在比賽後段有掌握住我們的投手，都有辦法適時一擊。」相較之下，雖然獅隊也都有分數進賬，不過林岳平點出，都是用高飛犧牲打、出局數換得分等方式，攻下基本分，「還是需要長打去創造得分，所以後面打得比較辛苦。」

林岳平 陳重廷 味全龍

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