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中職／「龍王」實力端出來 王維中先發5局無失分
味全龍隊「龍王」王維中休4天後，今天再度先發上陣，對上統一獅隊，先發投5局，正好達標75球，只被敲出1安打、無失分，退場時龍隊以1：0領先，王維中首度投滿5局，也是帶著勝投資格退場。
王維中本季的前兩場先發，都是投4.2局失3分，皆以敗投收場；今天在天母球場登板，王維中尋求首場先發勝，前4局未被敲出安打，只因兩次保送讓對手上壘，直到第5局才由羅國龍跑出內野安打，突破安打欄上的「0」。
羅國龍敲安上壘後，楊家維犧牲觸擊推進，王維中在失分危機中面對林祖傑的打席，頻頻被破壞成界外，最終仍以飛球出局搞定。
王維中首度先發投滿5局，用球數正好達到賽前設定的75球，只被敲出1安打，送出5次三振、2次保送，防禦率下修3.13。
龍隊在第4局攻下1分，由另一位狀元劉基鴻敲出陽春砲，棒打獅隊先發洋投猛威爾，這也是劉基鴻的第二轟，兩轟都出現在天母球場。
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