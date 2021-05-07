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日職／陳偉殷第4局遭狙擊 3.1局失4分退場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

阪神虎隊台將陳偉殷今天在客場先發對上橫濱隊，前3局未被敲安，4局下卻被5支安打、丟掉4分，僅投3.1局黯然退場，阪神以2：4落後，陳偉殷暫時為敗投候選人。

本季第2場先發，陳偉殷面對橫濱棒球場低溫、下雨的雙重考驗，首局僅用8球就抓到3個出局數，2局雖然連續投出兩次四壞保送，但仍安全下莊，3局再投出三上三下。

壓制狀態到4局崩盤，陳偉殷先對奧斯汀（Tyler Austin）投出保送，接下來被佐野惠太、牧秀悟接連敲安，滿壘時又被索托（Neftali Soto）敲出擊中右外野全壘打牆的安打，丟掉1分，宮崎敏郎安打再掉2分，三振掉嶺井博希後，又被山下幸輝敲安，丟掉第4分，也被換下場。

接手的馬場皐輔未讓失分擴大，陳偉殷最終就是3.1局失4分，因中間包括一次野手傳球失誤，3分是責失，防禦率從賽前的1.50上升到3.86，被敲5支安打，另有3次三振、3次四壞保送。

打擊上陳偉殷的本季首安出爐，在3局上靠著落點巧妙的觸擊短打，形成內野安打，延續攻勢後，阪神隊靠著糸原健斗的雙殺打進帳1分，4局上佐藤輝明的陽春砲打回第2分。

陳偉殷 阪神虎

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