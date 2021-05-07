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中職／首轟影片看了好幾次 郭天信就怕人生僅此一轟
味全龍隊外野手郭天信昨天敲出生涯首轟，包括總教練葉君璋在內，教練團全都一臉意外，郭天信笑說：「連我自己都很意外」，他回去後看了自己開轟影片3、4次，他說：「當然要看啊！搞不好這輩子就這支欸！」
龍隊昨天完成不可思議的大逆轉，第9局面對統一獅隊終結者陳韻文，首位上場打擊的郭天信，第1球就敲出陽春砲，點燃龍隊在最後半局的攻勢，這也是他第一支出現在正式紀錄上的全壘打。
個頭嬌小的郭天信，去年在二軍的199打席不曾開轟，僅在熱身賽、友誼賽各敲過1轟，首轟球已由球團幫他收回，他打算送給媽媽。
郭天信昨天在電視訪問中，透露上場前葉君璋給他的提點「打那顆白色的球就好了」，郭天信直率回答：「聽了也覺得他在講幹話，應該只是想要讓我壓力小一點，我一聽就笑了出來。」他指出，當時龍隊落後2分，投手碰到他，應該會以直球對決居多，第一球就開轟，「問我怎麼打的，我也真的不知道。」
被問起全隊誰看起來最不可能打全壘打，郭天信回答：「一定是我吧！傳昇也是滿小隻的，他比我高一點點而已。」根據官方紀錄，郭天信173公分，曾傳昇則是175公分，郭天信笑說：「我覺得他好像還在長高，應該不是我縮水吧！」
轉播鏡頭捕捉到他和林旺衛討抱抱，其實不是跟隊長撒嬌，郭天信解釋，「我也不是特定要抱他，只是當下想找個人抱。」
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