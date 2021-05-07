日職／火腿恢復開打 王柏融敲雙安包括一支長打

火腿隊因疫情暫停比賽之後，於今天在主場恢復開打對決樂天，在人力短少下，王柏融擔綱先發第五棒，他第二局首打席擊出飛球出局，在四局下第二次打擊，擊出二壘安打，中止連6打數無安打表現，但最終未能回壘得分，四局結束，火腿暫以2:1領先，王柏融打擊率恢復為3成33。

王柏融在六局下，一出局一在壘，擊出中間方向安打，連兩席安打，也在隊友安打下回壘得分，火腿結束這半局，以6:1領先。王柏融一軍打擊率衝上4成。

七局下，王柏融在兩出局二人在壘，第四次上場打擊，結果獲四壞球保送，形成滿壘，此時王柏融功成身退，被教練換下，由田宮裕涼代跑，隨後火腿並未得分，仍以領先。