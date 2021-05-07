快訊

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／火腿恢復開打 王柏融敲雙安包括一支長打

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融。 擷圖自畫面
王柏融。 擷圖自畫面

火腿隊因疫情暫停比賽之後，於今天在主場恢復開打對決樂天，在人力短少下，王柏融擔綱先發第五棒，他第二局首打席擊出飛球出局，在四局下第二次打擊，擊出二壘安打，中止連6打數無安打表現，但最終未能回壘得分，四局結束，火腿暫以2:1領先，王柏融打擊率恢復為3成33。

王柏融在六局下，一出局一在壘，擊出中間方向安打，連兩席安打，也在隊友安打下回壘得分，火腿結束這半局，以6:1領先。王柏融一軍打擊率衝上4成。

七局下，王柏融在兩出局二人在壘，第四次上場打擊，結果獲四壞球保送，形成滿壘，此時王柏融功成身退，被教練換下，由田宮裕涼代跑，隨後火腿並未得分，仍以領先。

相關新聞

日職／王柏融棒打神之子 連兩打席敲長打！

台灣球迷期待的好戲，今天確定開演，效力日本火腿隊的台將王柏融今天先發出賽，對戰樂天金鷲隊先發投手、「神之子」田中將大。

中職／「0的領域」克力士、陽建福紀錄 官大元逼近中

中信兄弟隊37歲老將官大元成為本季最大驚奇，至今14場出賽、23局，防禦率仍維持在0，已步步逼近「0的領域」中職紀錄，兄...

日職／田中將大極品指叉強勢來襲 王柏融1數據可望一拚

效力於日本火腿台灣好手王柏融，昨(8)日面對樂天金鷲比賽擔綱先發5棒DH，單場繳出雙安包含1長打的好表現，更順利完成日職生涯百安，而今日火腿再度強碰田中將大，王柏融有機會再度先發，根據進階數據，王柏融

中職／劉基鴻當龍隊「除獅機」 葉總談王維中「變招」

前8場對戰全敗，味全龍隊的「恐獅症」本周藥到病除，昨天靠劉基鴻的1支陽春砲、1支帶有2分打點的二壘打，包辦全隊分數進帳，...

中職／余謙首秀助兄弟攻頂 自創慶祝動作

在中信兄弟隊「雙子星」詹子賢、陳子豪開轟護送之下，余謙昨晚的生涯初登板、初先發以7局失3分的表現拿下勝投，刷新中職史上最...

棒球／大陸不來 東奧資格賽少一隊變5搶1

東京奧運棒球最終資格賽將少一隊，世界棒壘總會官網昨天公布，中國大陸隊確定退出此項賽事，也不會再找球隊遞補，就由中華隊在內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。