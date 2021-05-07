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中職／何恆佑首度升一軍 林子豪「恭喜」提早到

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅隊新人何恆佑。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊新人何恆佑。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊又一內野「大物」升上一軍，何恆佑昨天賽後接到電話，通知向一軍報到，他在春訓遇到腰傷，拖慢調整進度，但他樂觀看待、認為並非壞事，「至少我知道以後要怎麼去面對。」

獅隊昨天浪費6：0領先，遭味全龍隊上演驚天逆轉，替補上場卻發生兩次失誤的陳重廷，今天降下二軍，改升上去年第二指名選進的何恆佑。

「餅總」指出，陳重廷昨天在攻守兩端的表現確實都不理想，「他表現不好，不好的起源是第一個守備的基本滾地球就漏掉了。」再加上第8局滿壘時的打席，打成投手正面滾地球，餅總認為若他在那個打席可以建功，或許接下來的守備就會比較放得開。

何恆佑昨天看完一軍比賽，準備要就寢時接到通知升上一軍，「滿開心的，第一件事就是打給爸爸，他剛好也在台北，應該會來看吧！」

何恆佑從進入獅隊就是教練團期待的新秀，也被設定有機會在今年為一軍貢獻戰力，但他在春訓受到腰傷困擾，導致調整進度較慢，終於收到前進一軍的通知，也讓他很振奮。

何恆佑表示，「之前受傷時，進度已經比人家慢了，就有告訴自己，已經錯過春訓了，復健、開始訓練後要更積極。」春訓遇到傷情攪局，他樂觀看待，「覺得可惜，但遇到也不是壞事，至少我知道要怎麼去面對，以後不可能不受傷，學習要怎麼調適、要怎麼和傷相處。」

何恆佑與同梯次以榜眼籤入隊的林子豪感情好，何恆佑近日已先隨隊一軍，林子豪早早說了「恭喜」，何恆佑當時回他：「只是隨隊，還沒上去啦！」昨天確定升上一軍，林子豪也是馬上就跟他道恭喜。

何恆佑高中以一壘為主，進入職棒後以二壘守備為先，他表示，雖然一開始陌生，但大致上都適應，自己也敢主動發問，「問了就是自己的，就大膽去問。」

何恆佑 林子豪 陳重廷

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