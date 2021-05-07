日職／無法攜家人赴日 陳偉殷前隊友一場未打就解約

樂天金鷲季前簽下曾效力馬林魚的康利（Adam Conley），近日計畫啟程前往日本備戰，不過卻因家人簽證問題無法通過，加上考量日本當地疫情狀況，因而放棄加盟樂天機會，根據《日刊體育》報導，雙方已經解除合約關係。

為因應新冠肺炎傳染再度擴大的危機，日本政府在去年12月底宣布停發給外國人簽證，而日職各球團新簽下的洋將也受到影響，但比起其他已抵日在一軍出賽的洋將，康利卻遲遲無法赴日備戰，而根據報導稱，康利希望偕同家人前往日本，但日本政府對於運動員的家人發放簽證相當嚴格，加上考量當地疫情狀況，康利決定放棄前往日本，雙方也協議解約。

康利日前發表聲明表示，「感謝樂天球團能夠理解我的決定，原本很期待到日本生活，不過當地狀況卻更加惡化，就這樣去日本，在球迷面前投球會很困難，因此跟家人討論過後，現在並不是去日本的最佳時機，我仍衷心希望樂天有個完美賽季。」

康利大聯盟生涯5年皆效力馬林魚，曾與台灣好手陳偉殷同隊並肩作戰，生涯拿下25勝30負、4.82防禦率，去年沒有在大聯盟投球，但在美國仍保持自主訓練。而樂天本季簽下新洋將狄克森（Brandon Dixon）及卡斯提歐（Rusney Castillo），皆已於一軍登錄出賽。