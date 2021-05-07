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中職／徐若熙投1休4取消 龍隊9日先發有兩人選

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊「怪物新人」徐若熙(右4)投1休4計畫取消，周日與樂天桃猿隊一戰將有其他先發人選。 聯合報系資料照
味全龍隊「怪物新人」徐若熙(右4)投1休4計畫取消，周日與樂天桃猿隊一戰將有其他先發人選。 聯合報系資料照

味全龍隊「怪物新人」徐若熙投1休4計畫取消，周日與樂天桃猿隊一戰將有其他先發人選，總教練葉君璋故作神祕，「可能兩個字、也可能三個字。」若洋投伍鐸今天未出場，扛起周日一戰的機率極高。

徐若熙在周二對中信兄弟隊先發5局，共用81球，被敲兩安打、失兩分都非責失分，吞下本季第3敗，原本有可能休4天再次先發，但今天葉總證實已有其他規畫。

葉總表示，徐若熙因進行治療，再多給他一些時間消化，決定另找人選先發，至於是不是由伍鐸頂替，他表示還在考慮，「可能兩個字、也可能三個字。」伍鐸代班的機率極高，另一位本土先發人選則是目前仍在二軍。

洋投鋼龍原本該在昨天先發登板，但臨陣因右手肘緊繃，改由林政賢取代。

葉君璋表示，鋼龍有到醫院針灸，手肘的狀況已經有比較好，但還是要到下禮拜才能出賽。

徐若熙 伍鐸 葉君璋

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