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中職／被逆轉虛心接受調度批評 餅總要大家儘管問

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
輸掉不該輸的比賽，統一獅總教練林岳平虛心接受外界批評。 記者余承翰／攝影
輸掉不該輸的比賽，統一獅總教練林岳平虛心接受外界批評。 記者余承翰／攝影

統一獅隊昨天浪費6：0領先，遭味全龍隊上演驚天逆轉，吞下10場對戰以來的第一敗，林靖凱在6局提前被代打換掉，替補上來的陳重廷單場發生兩次失誤，調度飽受球迷檢討，總教練林岳平坦言輸得難看，今天賽面對媒體，要大家「儘管問，沒關係。」

獅隊本季吃定龍隊，前8戰全勝，直到第9戰才吞下和局，昨天的第10戰一度握有6：0的絕對優勢，卻遭龍隊鯨吞蠶食，獅隊在最後兩局丟掉6分，讓龍隊以8：7帶走勝利，全隊欣喜若狂，就像是拿了季冠軍一樣HIGH。

談到林靖凱提前退場的調度，林岳平表示，「昨天五局打完6：0，想說讓靖凱稍微調整一下，應該是不會落差那麼大，球隊當時有空間讓他們上場，如果連這個時機都無法上場，代表幾乎找不出他們的出賽空間。」

餅總直言：「球隊被逆轉，不是他（陳重廷）單一的問題，是我們整隊隊型的問題，這個我們會虛心檢討。」

獅隊前兩戰面對龍隊，分數幾乎都靠高飛犧牲打拿下，林岳平指出，「我們很多得分機會都是用出局數拿到分數，無法用安打、用長打把比分擴大，所以後面打得比較辛苦。」

獅隊吞敗後進行球員異動，陳重廷降下二軍，升上何恆佑，餅總表示，讓其他選手來試試看，希望透過比賽產生不同隊形。

林岳平 陳重廷 林靖凱

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