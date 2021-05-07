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棒球／大陸退賽不遞補 6搶1變5搶1
東京奧運棒球最終資格賽將少一隊，世界棒壘總會官網 (WBSC) 今天公布，中國大陸代表隊確定退出此項賽事，也不會再找球隊遞補，就由中華隊在內的5支球隊來爭取最後一張門票，6搶1變成5搶1。
日前傳出大陸隊在疫情考量下，有意退出6搶1資格賽，如今WBSC正式宣布確定退出，並在考量各種情況下，最終決定就改為5搶1，賽程也會做出調整。
東京奧運棒球最終資格賽預計在6月16日至20日在台灣舉辦，場地為台中洲際棒球場以及斗六棒球場，參與球隊包括中華隊、澳洲、荷蘭以及美洲區資格賽第二、第三名球隊。
中華職棒與中華棒協將在13日舉行東京奧運最終資格賽的賽事宣告記者會，屆時將宣布新的賽程和售票資訊。
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