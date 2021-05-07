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中職／再見安讓球迷「道歉」 林旺衛用成績說話

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍林旺衛擊出游擊方向穿越再見安打逆轉勝氣走統一獅。 記者劉學聖／攝影
味全龍林旺衛擊出游擊方向穿越再見安打逆轉勝氣走統一獅。 記者劉學聖／攝影

味全龍林旺衛昨晚一支再見安打，幫助球隊以8：7逆轉擊敗統一獅隊，成為中止對戰9連不勝的功臣，也讓網路上球迷紛紛開起「道歉大會」，為自己之前批評言論致歉，林旺衛實踐日前受訪時談到的「用成績說話」。

林旺衛職業生涯從2015年加入義大犀牛隊開始，長期在總教練葉君璋麾下效力，表現不好時，網路上常常有「小葉恩人」、「救了小葉全家」等酸言酸語，今年續任味全龍隊隊長時，這樣的言論也沒停過。

林旺衛之前不常關注網路言論，但是透過朋友轉達，多少也都傳進耳裡，他笑說：「我有聽過啊，小葉恩人嘛。」林旺衛老實說，一開始心情還是會受到這些批評影響，不過後來轉念一想，「棒球，打給自己開心就好。」

「最簡單，打出成績就好。」林旺衛說，要停止這樣的網路話題，自己拿出成績是最簡單的事，「葉總找我回來，還是要有表現，尤其這邊年輕人多，如何帶領他們？實力要先拿出來。」

而今年，林旺衛確實表現不同，26場出賽累積3轟，逼近個人生涯最多，長打率0.400暫列生涯最高，在用球恢復係數調低的年代，更顯特殊，林旺衛表示：「有持續出賽，比較好調整，不管再好的打者，沒有持續出賽，都比較難找手感。」

能夠固定出賽，林旺衛認為對選手的「安定感」影響最大，「之前板凳的時候，有上場機會就想要好好表現，如果結果不如預期，壓力就會更大。」

今年剛開季，林旺衛出賽機會也不算固定，但隨著陳品捷、曾陶鎔陸續出現傷勢，他也把握住機會，用好表現卡位，昨天更以代打之姿，敲出生涯第一支再見安打，也讓網路上的言論開始「換風向」。

味全龍隊林旺衛。記者季相儒／攝影
味全龍隊林旺衛。記者季相儒／攝影
味全龍隊林旺衛。記者季相儒／攝影
味全龍隊林旺衛。記者季相儒／攝影

林旺衛 味全龍

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