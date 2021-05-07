中職／官大元「0的領域」持續中 瞄準隊史近12年土投紀錄

昨(6)日中信兄弟造訪樂天桃猿主場，雖然球隊早早給予3分支援，但本季首度先發登板的陳琥卻投得跌跌撞撞，4下遭暴力猿打線灌4分擊退，而中信也立即換上「最強轉運手」官大元救火，果真為球隊帶來好運氣，7上靠著主砲張志豪滿貫全壘打一舉攻下6分逆轉戰局，幫助球隊以13比4大勝樂天，官大元收下本季首勝。

昨役官大元接替先發投手陳琥登板，中繼2.1局僅被敲1安無失分，防禦率仍保持完美的0，官大元開季以來連續23局無責失分，僅落後2009年買嘉瑞的23.1局，官大元只要再投0.1局，就可望追平，至於兄弟隊史土投連續局數無自責分則是2001年蕭任汶的38局，聯盟紀錄則為統一獅凱撒的連續45局無自責分。

官大元於2011年登上兄弟一軍，擔任牛棚長中繼角色，官大元多半在兄弟落後或平手局面時登板，球隊打線則是往往捧場，也讓他以中繼身分連2年奪下雙位數勝投，被稱為球隊「最強轉運手」。