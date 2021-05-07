中職／對陳韻文敲生涯首轟 郭天信曝葉總開示內容

5日比賽對決統一獅展現強大韌性的味全龍，昨日再度上演不可思議的逆轉秀，面臨最多6分的情況下，味全在比賽後半段急起直追，面對統一王牌守護神陳韻文毫不畏懼，包括郭天信的生涯首轟，味全一舉攻下3分，在隊長林旺衛的再見安打下，以8比7順利終結對戰統一的9連不勝。

郭天信於2019年選秀會中，以第6指名加盟味全龍，去年在二軍出賽53場，繳出打擊率3成35、11盜的表現，由於打席數不足無法列入打擊排行榜中，儘管在二軍擁有高打擊率，但職業生涯從未有開轟紀錄。

而本季味全重返一軍，郭天信無法將二軍高打擊率複製貼上，截至昨日賽前在一軍僅有1成80打擊率，而前役對戰統一上演的大逆轉中，郭天信功不可沒，單場有著雙安表現，甚至從陳韻文手中敲出生涯首轟，成為味全逆襲成功的關鍵之一。

賽後郭天信接受現場主播訪問表示，該次打席前，總教練葉君璋對他說，「打那顆白色的球就好了」，自己打出去時不確定會不會飛出牆外，所以還是全力衝刺。郭天信也說，自己做重量訓練收到成效，也把球擊的紮實，同時他也提到，雖然球隊年輕球員很多，但前輩都會提醒我們不要放棄，都有機會拿下比賽。