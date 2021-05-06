中職／官大元37歲依然神勇 已忘記上次勝投是何時

中信兄弟隊37歲投手官大元，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰，投2.1局只被揮出1支安打、無失分，奪下暌違641天的勝投，兄弟終場13：4獲勝，他笑說：「不記得上一勝是什麼時候了。」

兄弟先發投手陳琥先發3.2局，失4分（3分自責）提前退場，官大元在4局下兩出局時登板接替，投到6局結束未失分，為兄弟穩住局面，隊友7局上打了10人次攻下6分，官大元奪下本季首勝、生涯第41勝。

這是他繼2019年8月4日後，暌違641天再嘗勝投滋味，獲選單場MVP，本季出賽14場，合計23局只失1分，且是非自責分，防禦率仍是0。

官大元表示，上場就是「控制自己能控制的」，其餘交給隊友，每次登板都當做一個任務，不管勝投、中繼或是其他紀錄，就是「一個結果產生」而已。

他說：「拿下勝投最高興是因球隊贏球，這也是每場比賽的最終目的。」

兄弟總教練林威助表示，官大元對控球有自信，只要控到想要的位置，對自己就很有利，今年表現合乎他的控球水準。