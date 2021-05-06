中職／陳琥投到流暢度下滑 林威助：仍有機會先發

中信兄弟隊今天在桃園球場以13：4擊敗樂天桃猿隊，23歲投手陳琥暌違近兩年在一軍登板，投不滿4局退場，苦等1022天未進帳勝投，他說：「下次先發還是有些小細節需要改善。」

陳琥投完前3局只被揮出兩支安打、無失分，以3：0領先，4局下出狀況，被揮出4支安打，加上二壘手王勝偉傳球失誤，失4分提前退場。

他表示，包括應變能力、觀察打者都需要再改善，第4局有些急躁，球路偏高被逮中，當時球速有些下降，影響投球流暢度。

陳琥投74球完成3.2局任務，被揮出6支安打，三振、保送各兩次，失4分有3分自責；兄弟總教練林威助說，陳琥未來仍有機會先發，今天前3局表現看來，本季首次登板算是及格，猿隊打線本來就強，他前面衝太快，投到7、80顆就有點疲勞。

陳琥2018年7月19日對富邦悍將隊先發6.2局失1分奪勝，也是生涯第3勝，接下來跨季9場先發（去年未出賽）都未勝投。