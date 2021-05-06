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中職／林旺衛生涯首支再見安 龍隊中止對獅9連不勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊林旺衛（28號）敲出再見安打，拿下本季對戰統一獅隊的首勝。記者劉學聖／攝影
味全龍隊林旺衛（28號）敲出再見安打，拿下本季對戰統一獅隊的首勝。記者劉學聖／攝影

面對今年對戰處於絕對弱勢的統一獅隊，味全龍隊展現韌性，在比賽後段追平6分落後，靠著林旺衛的再見安打，以8：7拿下本季對戰首勝、終止對戰9連不勝（8敗1和）。

龍隊林政賢因鋼龍手肘緊繃扛起先發，前3局僅丟2分，不過4局丟掉1分後又形成滿壘，退場後接替的羅華韋丟掉3分也都算在林政賢帳上，獅隊早早取得6分領先。

龍隊打線前5局遭布雷克壓制，僅劉基鴻敲出一支二壘打，6局上有所突破，郭天信開局敲安，下一棒林驛騰敲出右外野兩分砲，打破鴨蛋，個人本季第2轟出爐。

獅隊8局上再添1分，不過龍隊8局下在2出局後，張祐銘、全浩瑋敲安，朱祥麟四壞保送形成滿壘，吳東融一支右外野深遠二壘安打清空壘包，3分打點追近到2分落後。

9局下獅隊派出終結者陳韻文，郭天信看到的第一球就轟出右外野全壘打牆，個人生涯首轟出爐，接下來劉基鴻二壘打再靠著轉傳失誤上三壘，赫雷拉安打追平，張祐銘滾地球雖導致跑者遭封殺，但靠著失誤上二壘。

面對2出局、平手，林旺衛上場代打敲出再見安打，也是個人生涯第一支再見安，他在賽後受訪時開心表示：「謝謝教練給我這個機會，沒有設定什麼，球來就打就對了，謝謝所有球迷跟隊友，我們沒有放棄這一場，勝利是屬於我們大家的。」

獅隊布雷克持續穩定表現，6局被敲4安，僅因林驛騰的全壘打失2分，投出10次三振、2次四壞保送、1次觸身，這是布雷克本季8場先發第7場優質先發，然而錯過勝投。

味全龍隊林旺衛（28號）敲出再見安打，拿下本季對戰統一獅隊的首勝。記者劉學聖／攝影
味全龍隊林旺衛（28號）敲出再見安打，拿下本季對戰統一獅隊的首勝。記者劉學聖／攝影
味全龍隊拿下本季對戰統一獅隊的首勝、終止9連不勝。記者劉學聖／攝影
味全龍隊拿下本季對戰統一獅隊的首勝、終止9連不勝。記者劉學聖／攝影

【中央社台北6日電】

中華職棒味全龍隊今天一度落後6分，不過後半段急起直追，林驛騰、郭天信都開轟，加上吳東融的清壘安打及9下隊長林旺衛代打敲再見安，終場以8比7奪下對戰統一獅首勝。

今天在澄清湖棒球場的賽事，龍隊原本的先發洋投鋼龍因為手肘不適，臨時改成左投林政賢先發，他上次先發已經是2018年7月26日，是在富邦悍將時期。總計林政賢投3局被敲3支安打，出現4次保送、2次觸身球，失6分含4分責失。

龍隊在比賽後段展開反攻，6局下林驛騰轟出2分全壘打；8局上獅隊靠著林岱安、高國慶敲安打，以及捕手失誤形成滿壘，蘇智傑再擊出高飛犧牲打，攻下1分；不過8局下2出局後，龍隊的張祐銘、全浩瑋都敲出安打，加上保送形成滿壘，接著吳東融敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，僅剩2分落後。

9局下獅隊終結者陳韻文登板遇到亂流，郭天信敲出生涯首轟，劉基鴻、赫雷拉敲出安打追平比分，之後二壘手陳重廷發生失誤，最後林旺衛代打敲出再見安打，終場以8比7獲勝，為龍隊本季第一次對戰獅隊奪下勝利，中止9連不勝。

獅隊的陳鏞基今天先發打第6棒，達成生涯第1000場出賽，為中職第28人，2打數沒有敲出安打，不過選到1次保送並跑出盜壘、跑回1分，7局上被換代打後退場休息。

林政賢 林旺衛

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