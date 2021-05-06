中職／張志豪滿貫砲轟賴鴻誠 官大元暌違641天再奪勝

中信兄弟隊中繼投手官大元，本季完美狀態繼續推進，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰，投2.1局只被揮出1支安打、無失分，為球隊穩住局面，奪下暌違641天的勝投，兄弟終場13：4獲勝，最近拚出4連勝。

兄弟打線面對猿隊洋投霸林爵，首局就發動攻勢，王威晨二壘打、江坤宇保送，再靠詹子賢二壘打攻下兩分；3局上，王威晨安打再度點燃攻勢，江坤宇安打後形成一、三壘有人，接著發動雙盜壘戰術成功，形成3：0。

兄弟先發投手陳琥本季初登板，也是繼2019年5月25日對統一獅之戰後，等了快兩年再亮相，前3局只被揮出兩支安打、無失分，4局下被林泓育、陳俊秀、梁家榮、林承飛安打，加上兄弟二壘手王勝偉失誤，這半局 失4分，反以3：4落後。

陳琥先發3.2局，被揮出6支安打、失4分（3分自責）提前退場，已經1022天未嘗勝投滋味。

兄弟打完前6局落後1分，7局上大爆發，一口氣打了10人次，陳偉漢安打、潘志芳保送，接著王威晨安打追平比數，江坤宇再獲觸身球保送；猿隊換上賴鴻誠接替霸林爵，先被許基宏揮出1分打點安打，再被張志豪轟出右外野滿貫砲，兄弟9：4大幅超前。

這是張志豪本季第5轟、生涯第4支滿貫砲，目前155支全壘打紀錄仍居史上第8，只差1支追平富邦悍將隊高國輝。

兄弟8局上面對猿隊第3任投手莊昕諺，再靠王威晨二壘打、江坤宇安打攻下全隊第10分，9局上追加3分，終場9分之多大勝。

官大元奪下本季首勝、生涯第41勝，也是繼2019年8月4日後，暌違641天再嘗勝投滋味，獲選單場MVP；他今年出賽14場，合計23局只失1分，且是非自責分，防禦率仍是0。

霸林爵先發6.1局，被揮出7支安打，失7分吞敗，本季戰績掉到1勝4敗。