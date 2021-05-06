中職／陳琥對猿投不滿4局退場 苦等1022天無勝投

中信兄弟隊23歲投手陳琥暌違近兩年，又在一軍登板，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰，投不滿4局退場，還是無法奪勝，他從2018年7月19日擊敗富邦悍將隊後，已經苦等1022天未進帳勝投。

陳琥本季一軍首戰，投完前3局只被揮出兩支安打、無失分，以3：0領先，4局下出狀況，被揮出4支安打，加上二壘手王勝偉傳球失誤，失4分提前退場。

陳琥投74球完成3.2局任務，被揮出6支安打，三振、保送各兩次，失4分有3分自責。

他在2018年7月19日對悍將先發6.2局失1分奪勝，也是生涯第3勝，接下來跨季9場先發（去年未出賽）都未勝投，今天登板前，最近一次在一軍投球是2019年5月25日，等了快兩年再亮相，還是功虧一簣。