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中職／余謙初登板續航力待觀察 林威助設定80到90球

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
兄弟隊總教練林威助認為，余謙生涯初登板如果投得順利，80球應該不是問題。記者藍宗標／攝影
兄弟隊總教練林威助認為，余謙生涯初登板如果投得順利，80球應該不是問題。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊在去年選秀會首輪挑中的20歲投手余謙，明天將展開生涯一軍首戰，在台中洲際球場對決富邦悍將隊，自己設定投滿5局的目標，兄弟總教練林威助希望他至少投到80球。

余謙今天隨隊出現在桃園球場，明天對悍將隊賽前登錄一軍，正式展開一軍首戰；林威助表示，設定余謙的投球數80到90球左右，就看他的臨場狀況，如果投得順利，80球應該不是問題。

余謙本季在二軍出賽7場都是先發身分，合計30局失15分，其中8分自責，戰績1勝1敗、防禦率2.40，最短投2.2局、最長6局，單場最多投過82球。

余謙在二軍近兩戰對決味全龍隊都投滿5局，合計11局失兩分只有1分自責，包括4月30日投5局失1分奪下首勝；林威助特別提醒他，投牛棚也要用實戰心態，不是單純練投，對決打者的策略、如何應對都要先想好。

兄弟投手教練佛斯特表示，余謙在大學時期單場投過160幾球，續航力不是問題，根據二軍教練團的報告，余謙已完全做好準備，所以拉上一軍先發。

余謙 林威助 牛棚

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