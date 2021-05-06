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中職／兄弟岳東華手術後二軍復出 先從代打開始

中央社 / 桃園6日電
岳東華。 報系資料照
岳東華。 報系資料照

中職中信兄弟岳東華之前腳踝開刀，今天首度在二軍復出實戰，代打被三振，總教練林威助表示，他會先從代打開始，守備還要看狀況；同場林樺慶先發4局失2分，吞下敗投。

岳東華今年因為腳踝傷勢復發，已經在2月動手術，本季兄弟二壘手以潘志芳、王勝偉為主。岳東華今天在8局上代打遭到三振，總共只有1個打數。對於接下來的安排，兄弟總教練林威助表示，「今明2天如果可以的話應該在後半段讓他代打，之後慢慢讓他守個3局、6局，守備還要看他的狀況。」

兄弟二軍今天由林樺慶先發，用45球投4局，被敲4支安打、投3次保送，在第1局被馬傑森、張閔勛、林智平敲安打，失掉1分；4局下被黃敬瑋敲安打後，投出2次保送，再發生暴投掉分，總計失掉2分吞下敗投，最終樂天桃猿以2比0奪勝。

另一場二軍賽事，味全龍自行培訓投手呂彥青在第6局登板中繼投1局，送出2次三振後，出現保送再被鄧志偉轟出2分砲，是今年首次在二軍掉自責分。統一獅隊的施子謙則是用56球先發投4局，被敲2支安打，送出3次三振，失1分非責失；最終獅隊以5比4擊敗味全。

岳東華 林樺慶

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