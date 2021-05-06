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中職／洋投歐飛登下二軍快1個月 曾豪駒還未亮綠燈

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊一再出現傷兵，總教練曾豪駒視狀況調整一軍戰力。記者藍宗標／攝影
猿隊一再出現傷兵，總教練曾豪駒視狀況調整一軍戰力。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊洋投歐飛登4月11日遭下放二軍，已經接近1個月未回一軍，何時有機會重返前線，總教練曾豪駒暫時未亮綠燈，他說：「歐飛登最近有在二軍出賽，狀況不太穩定，還要持續觀察。」

歐飛登本季加盟猿隊，以後援身分在一軍出賽8場，合計7.1局失5分，戰績雖是1勝3中繼，但防禦率6.14不理想，4月8日對味全龍隊之戰投0.2局失4分、終止連4戰未失分，也是最近一次在一軍出賽。

曾豪駒表示，歐飛登的定位仍是牛棚，畢竟他最熟悉這個位置，豪勁目前表現很平穩，若有狀況再換歐飛登進行輪替。

本季賽事開打不到兩個月，猿隊一再出現傷兵，朱育賢、藍寅倫、余德龍目前都在二軍；曾豪駒指出，藍寅倫的手肘肌腱撕裂，最近撕裂部位有癒合，已在二軍進行技術訓練，教練團會評估他何時可出賽。

曾豪駒強調，二軍仍有年輕球員可支援外野，就是要看他們的出賽狀況，調整好才能上一軍，現階段資深球員狀況較好，老將的經驗也能在一軍發揮。

曾豪駒 藍寅倫 樂天桃猿

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