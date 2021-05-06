快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

中職／鄧志偉一棒擊沉 呂彥青連續22局無責失中斷

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
呂彥青。 資料照(擷圖自畫面)
呂彥青。 資料照(擷圖自畫面)

味全龍隊呂彥青今天賽前保持的二軍初登板連續局數無責失分紀錄，在今天中繼登板時，被統一獅隊鄧志偉的兩分砲「一棒擊沉」，紀錄停在22局，味全最終也以4：5輸給統一。

今天二軍的龍獅之戰，龍隊以2：3落後進入6局下，呂彥青登板接替先發的呂詠臻，連續三振潘傑楷、姚雨翔後，對鄭鎧文投出保送，接著面對鄧志偉被敲出右外野全壘打，最後讓陳重羽敲滾地出局，完成1局投球任務，不過這發三分砲中斷紀錄。

到今天賽前，呂彥青二軍初登板至今連續22局無責失分，超越原本黃子鵬的21.2局紀錄，今天1局失2分的表現，賽後防禦率從0變成了0.78，連續局數紀錄也無法繼續推進。

獅隊先發投手施子謙投4局被敲2安，丟掉1分非責失，打線除了鄧志偉的兩分砲外，還有首局姚雨翔的三分砲，龍隊全場8支安打比獅隊多2支，但以1分差落敗，先發投手呂詠臻5局失3分的成績，吞下本季第4敗。

呂彥青 鄧志偉 施子謙

延伸閱讀

中職／林智勝二軍開轟 味全龍胡智為呂彥青封鎖悍將

中職／曾仁和二軍奪勝 出賽3場、8.2局防禦率還是0

中職／呂彥青宰制二軍 16局防禦率0逼近紀錄

日職／阪神暫不缺陳偉殷 台灣虎投已10年未奪勝

相關新聞

中職／索沙返美治療 離隊前深擁告別「最好的朋友」

富邦悍將洋投索沙因左膝十字韌帶傷勢需要開刀，今天搭機返美治療，今年球季提前報銷，第二次季中離隊，他特別跟全隊告別，「這次...

中職／再見安讓球迷「道歉」 林旺衛用成績說話

味全龍隊林旺衛昨晚一支再見安打，幫助球隊以8：7逆轉擊敗統一獅隊，成為中止對戰9連不勝的功臣，也讓網路上球迷紛紛開起「道...

中職／官大元「0的領域」持續中 瞄準隊史近12年土投紀錄

昨(6)日中信兄弟造訪樂天桃猿主場，雖然球隊早早給予3分支援，但本季首度先發登板的陳琥卻投得跌跌撞撞，4下遭暴力猿打線灌4分擊退，而中信也立即換上「最強轉運手」官大元救火，果真為球隊帶來好運氣，7上靠

中職／對陳韻文敲生涯首轟 郭天信曝葉總開示內容

5日比賽對決統一獅展現強大韌性的味全龍，昨日再度上演不可思議的逆轉秀，面臨最多6分的情況下，味全在比賽後半段急起直追，面對統一王牌守護神陳韻文毫不畏懼，包括郭天信的生涯首轟，味全一舉攻下3分，在隊長林

中職／克服6分落後 龍隊再見安對冠軍獅開胡

面對今年對戰處於絕對弱勢的統一獅隊，味全龍隊昨晚展現韌性，在比賽後段追平最多6分落後，更擊倒統一獅隊終結者陳韻文，靠著林...

中職／暌違641天 官大元扮轉運手奪勝

中職本季賽事開打近兩個月，中信兄弟隊37歲投手官大元表現完美，昨天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰，投2.1局只被揮出1支安打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。