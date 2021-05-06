中職／鄧志偉一棒擊沉 呂彥青連續22局無責失中斷
味全龍隊呂彥青今天賽前保持的二軍初登板連續局數無責失分紀錄，在今天中繼登板時，被統一獅隊鄧志偉的兩分砲「一棒擊沉」，紀錄停在22局，味全最終也以4：5輸給統一。
今天二軍的龍獅之戰，龍隊以2：3落後進入6局下，呂彥青登板接替先發的呂詠臻，連續三振潘傑楷、姚雨翔後，對鄭鎧文投出保送，接著面對鄧志偉被敲出右外野全壘打，最後讓陳重羽敲滾地出局，完成1局投球任務，不過這發三分砲中斷紀錄。
到今天賽前，呂彥青二軍初登板至今連續22局無責失分，超越原本黃子鵬的21.2局紀錄，今天1局失2分的表現，賽後防禦率從0變成了0.78，連續局數紀錄也無法繼續推進。
獅隊先發投手施子謙投4局被敲2安，丟掉1分非責失，打線除了鄧志偉的兩分砲外，還有首局姚雨翔的三分砲，龍隊全場8支安打比獅隊多2支，但以1分差落敗，先發投手呂詠臻5局失3分的成績，吞下本季第4敗。
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