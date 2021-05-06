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中職／余謙7日生涯首戰 最想解決大學對他開轟的陳真

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
余謙對明天生涯首戰充滿期待，希望能投滿5局。記者藍宗標／攝影
余謙對明天生涯首戰充滿期待，希望能投滿5局。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊20歲投手余謙，明天將在台中洲際球場登板先發，上演生涯一軍首戰，他說：「好好享受比賽，家人也叫我別想太多。」

兄弟今天在桃園球場對決樂天桃猿隊，推出23歲投手陳琥先發，明天余謙在台中接力上場，連兩天都是球隊第一指名球員亮相；余謙表示，有和陳琥互相鼓勵，希望明天對悍將隊至少能投5局、失分別太多，不要給隊上學長造成麻煩。

悍將隊明天推出洋投傑斯應戰，余謙很開心迎接生涯首戰，也很期待對決傑斯，他說：「很喜歡洋投的投球樣貌，像是個性、場上很活潑等等，會好好享受傑斯對決。」

至於生涯首戰最想解決的打者，余謙毫不猶豫點名陳真，理由是「大學時期被他打過全壘打，也是唯一對我開轟的打者」。

兄弟在去年選秀會第一輪指名余謙，他表示，本來設定今年下半季上一軍，但球隊有狀況、接到通知準備先發，明天首次投球任務比自己想像還早，一定會有壓力，別想太多就對了。

余謙生涯處女秀，明天將有20幾名家人前往台中洲際球場為他加油，余謙自己也知，到場球迷應該不少，希望自己能夠投出好的內容，他說：「春訓投球狀況不太穩定，投球時手會開掉，王建民教練幫我修正投球機制，叫我要把手延伸出去。」

余謙 陳琥 樂天桃猿

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