日職／連兩天無人確診就沒事？日本火腿周五對樂天照常舉行

日本職棒在今（6日）召開臨時會議，討論確診者陸續傳出的日本火腿後續賽程的規劃，最終決定「因爲兩天沒有再新增確診者，明天對樂天的三連戰將照常進行。」

火腿隊13人確診 被認定群聚感染

4月30日，火腿陣中球員中島卓也、西川遙輝、清水優心等3人紛紛在新冠肺炎的檢驗中呈現陽性，時至今日球隊已經陸續累積多達13名相關人士確診，其中渡邊諒、石川亮等球員也被匡列為親密接觸者，火腿球團也依照當地衛生局指示，從2日以來對西武、對樂天的賽程通通延期至今。

然而在今天的臨時會議中，官方表示由於連兩天沒有再出現陽性確診者，後續的比賽將照常開打，不禁令人擔憂是否有欠安全上的考量，然而日職方面並沒有進一步消息，僅表示為了防止擴大感染，將在8日時再召開一次臨時會議。