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中職／悍將戰況低迷 捕手林宥穎深夜發文槓酸民
富邦悍將季初外界一片看好，沒想到開打後開高走低，近10戰勝率不到五成，目前戰績17勝18敗屈居第四，僅領先新成軍的味全龍，引來不少網友批評，這讓陣中捕手林宥穎相當不滿。
林宥穎在臉書寫道：「懂的人自然懂⋯不懂的人永遠不會懂⋯酸的人依然繼續酸，直播的人一樣繼續直播，下次開一個直播給酸民罵，你們覺得如何？？」似乎對直播聊天室的留言內容相當感冒。
林宥穎是富邦悍將主力捕手，身為防守組的他本季84個打數敲出18支安打，打擊率.214，附帶10分打點，不過近期打擊陷入低潮，已經連6戰沒有出現安打。
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