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日職／曾打破王貞治紀錄 前央聯全壘打王遭批「松坂級失敗」

聯合新聞網 / 綜合報導
過去曾在日職創下單季60轟紀錄的巴倫汀，轉隊到軟銀後一直沒發揮身手，還曾經在社群網站上發文表示「金錢買不到幸福」，似乎在新球隊適應不良。 圖擷取自巴倫汀IG
過去曾在日職創下單季60轟紀錄的巴倫汀，轉隊到軟銀後一直沒發揮身手，還曾經在社群網站上發文表示「金錢買不到幸福」，似乎在新球隊適應不良。 圖擷取自巴倫汀IG

日本職棒福岡軟體銀行鷹的荷籍選手巴倫汀（Wladimir Balentien），過去在效力於養樂多燕子隊時，曾經轟出過日本職棒單季最多的60發全壘打，不只打破王貞治紀錄，總計在養樂多9個球季，一共貢獻了288轟的重砲。不過自從他轉隊到軟銀後，狀況卻始終低迷，遭批與過去的松坂大輔一樣，是軟銀失敗的一樁投資。

根據日本媒體「AERA dot.」報導，2019年球季結束，巴倫汀取得日本國內自由球員資格，與軟銀簽下2年10億日幣（約相當於新台幣2.56億元）的大約，本人也期待能成為這隻「日職最強隊伍」的一員。然而2020年賽季，巴倫汀卻只出賽了60場，雖轟出9發全壘打，但打擊率低到只剩1成68，在日本一系列賽更是毫無發揮空間。

今年因為新冠肺炎疫情、簽證等因素，巴倫汀直到4月13日才向軟銀二軍報到，至今仍在苦等一軍機會。去年球季中，巴倫汀一度在社群網站上張貼自己過去在養樂多隊的照片，並且表示「金錢是買不到幸福的」。即使本人澄清無關，但仍被解讀為在軟銀球隊適應不良，進而影響到場上的表現。

有養樂多球團相關人士指出，巴倫汀本來就是一位容易因為心情起伏，影響比賽狀況好壞的選手。好比要是他練球時，與隊友有說有笑，那麼當天的比賽通常會表現不錯。反之，若是賽前都默不吭聲，則該比賽攻守兩端都會嚴重走樣。

有東京的資深體育記者指出，即使巴倫汀沒有發揮，軟銀還是拿下了日本第一的寶座，證明沒有他，軟銀的戰力也不成問題。反而是當初簽下大約成了一筆負擔，如果巴倫汀未來成績再不振作，就可能像當初簽下3年12億日幣（約相當於新台幣3072萬元）的松坂大輔一樣的失敗投資，即使軟銀再有錢也不能接受。

也有球團人士認為，巴倫汀的長打能力雖然出眾，但不是球隊需要的角色。畢竟在重砲火力方面，已經有了迪斯派（Alfredo Despaigne）與賈西亞（Yurisbel Gracial）兩名拚勁十足的古巴籍洋砲能夠補足。在軟銀已經沒有發揮空間的巴倫汀，未來很可能就這麼離開軟銀，重回母球團養樂多的懷抱。

日本 養樂多燕子 軟體銀行鷹

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