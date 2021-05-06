快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春季聯賽／屏東紅尾隊成軍一個月 轟出全國第5名

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東城市棒球隊屏東紅尾隊今年2月成軍，隨即參加3月23日開打「110年全國成棒甲組春季聯賽」，歷經18場循環賽，以9勝7敗2和，在全部業餘社會隊的A組拿下第5名的成績。圖／屏東縣府提供
屏東城市棒球隊屏東紅尾隊今年2月成軍，隨即參加3月23日開打「110年全國成棒甲組春季聯賽」，歷經18場循環賽，以9勝7敗2和，在全部業餘社會隊的A組拿下第5名的成績。圖／屏東縣府提供

屏東城市棒球隊屏東紅尾隊今年2月成軍，隨即參加3月23日開打「110年全國成棒甲組春季聯賽」，歷經18場循環賽，以9勝7敗2和，在全部業餘社會隊的A組拿下第5名的成績，以總積分一分之差無法晉級複賽，但仍力克成軍多年的台南市、台北興富發、桃園市、台中及綺麗珊瑚等隊以第5名作收，創下亮眼的成績。

屏東縣政府表示，醞釀4年屏東城市棒球隊，2020年的年底實現，在2021年2月展開集訓。屏東縣成立城市棒球隊要搭建傳承舞台和增強實力的平台，培養優秀運動員努力，提供照顧運動員生涯發展輔導機構，促進本地優秀選手願意在地升學，也可吸引各地選手的投入。

屏東紅尾隊總教練余進德說，希望培育在地球員不要外流，培育他們有更好的發展；投手教練蕭任汶說，算是兩個世代結合，回饋屏東基層棒球，由小到大，大的來帶小的，互相教育過程。

隊長蔡友達說，10幾年都在外地，屏東組城市棒球，回來屏東打球；投手黃勃睿說，想要為屏東付出，以前屏東的棒球很有名，希望藉由這次，回到以前風光時候。

屏東紅尾隊首度在今年的春季聯賽亮相，儘管開季吞下3連敗，球員發揮團結一心，戰績開低走高，曾一度擠進前4名，賽後屏東紅尾隊戰績9勝7敗2和、積分29分，分組預賽排名第5，比較積分後，屏東紅尾隊離晉級複賽僅差一步之遙。

聯賽最後兩場碰上社會隊強權，5月2日與合作金庫隊交手以1比2險敗，5月3日終戰與社會隊強權台灣電力交手，兩隊終場以6比6握手言和，成軍首個盃賽可說是打出亮眼表現。

縣府體發中心指出，屏東紅尾隊從成軍、集訓在短時間參加春季聯賽，能有亮眼成績，代表球隊平時扎實訓練，球員有紀律的管理，期待未來屏東紅尾隊能調整腳步，保持最佳狀態，10月即將登場的2021棒球聯賽，盼創造屏東價值。

屏東城市棒球隊屏東紅尾隊今年2月成軍，隨即參加3月23日開打「110年全國成棒甲組春季聯賽」，歷經18場循環賽，以9勝7敗2和，在全部業餘社會隊的A組拿下第5名的成績。圖／屏東縣府提供
屏東城市棒球隊屏東紅尾隊今年2月成軍，隨即參加3月23日開打「110年全國成棒甲組春季聯賽」，歷經18場循環賽，以9勝7敗2和，在全部業餘社會隊的A組拿下第5名的成績。圖／屏東縣府提供
屏東城市棒球隊屏東紅尾隊今年2月成軍，隨即參加3月23日開打「110年全國成棒甲組春季聯賽」，歷經18場循環賽，以9勝7敗2和，在全部業餘社會隊的A組拿下第5名的成績。圖／屏東縣府提供
屏東城市棒球隊屏東紅尾隊今年2月成軍，隨即參加3月23日開打「110年全國成棒甲組春季聯賽」，歷經18場循環賽，以9勝7敗2和，在全部業餘社會隊的A組拿下第5名的成績。圖／屏東縣府提供

春季聯賽 棒協

延伸閱讀

屏東縣長綠營初選藍民代幫站台 蘇清泉批「前所未見」

確立火車救援行動方案 台南消防人員移師屏東訓練

屏縣長之爭牽動藍綠 國民黨籍屏東市長林恊松幫綠委站台惹議

屏東消防局建置3D環景圖資救災平台 未來推動室內定位

相關新聞

中職／林旺衛生涯首支再見安 龍隊中止對獅9連不勝

面對今年對戰處於絕對弱勢的統一獅隊，味全龍隊展現韌性，在比賽後段追平6分落後，靠著林旺衛的再見安打，以8：7拿下本季對戰...

昔日東山四巨頭2好2壞 平鎮黃勇傳最接近職棒

彰化縣一向被認為是棒球沙漠，不過以東山國小為代表曾在2016年國小硬式聯賽拿下季軍、謝國城盃(LLB)選拔賽獲得亞軍，是最為風光的一年，當時四大主力黃勇傳、林世豪、蔡柏亘、陳彥廷已高二，現今各自發展，

中職／對陳韻文敲生涯首轟 郭天信曝葉總開示內容

5日比賽對決統一獅展現強大韌性的味全龍，昨日再度上演不可思議的逆轉秀，面臨最多6分的情況下，味全在比賽後半段急起直追，面對統一王牌守護神陳韻文毫不畏懼，包括郭天信的生涯首轟，味全一舉攻下3分，在隊長林

中職／官大元「0的領域」持續中 瞄準隊史近12年土投紀錄

昨(6)日中信兄弟造訪樂天桃猿主場，雖然球隊早早給予3分支援，但本季首度先發登板的陳琥卻投得跌跌撞撞，4下遭暴力猿打線灌4分擊退，而中信也立即換上「最強轉運手」官大元救火，果真為球隊帶來好運氣，7上靠

中職／觀眾席球迷打光拍YT？比賽中止引熱議

昨晚（5日）桃猿於主場迎戰悍將之役發生一段小插曲，有入場觀眾在座位上打光，似乎在拍攝個人影片，此舉也一度導致比賽暫停，在網路上引發熱議。 時間發生在5局上富邦悍將進攻時，樂天桃猿總教練曾

中職／林旺衛敲再見安 龍終止對獅9連不勝

面對今年對戰處於絕對弱勢的統一獅隊，味全龍隊昨晚展現韌性，在比賽後段追平最多6分落後，更擊倒統一獅隊終結者陳韻文，靠著林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。