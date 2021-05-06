春季聯賽／屏東紅尾隊成軍一個月 轟出全國第5名

屏東城市棒球隊屏東紅尾隊今年2月成軍，隨即參加3月23日開打「110年全國成棒甲組春季聯賽」，歷經18場循環賽，以9勝7敗2和，在全部業餘社會隊的A組拿下第5名的成績，以總積分一分之差無法晉級複賽，但仍力克成軍多年的台南市、台北興富發、桃園市、台中及綺麗珊瑚等隊以第5名作收，創下亮眼的成績。

屏東縣政府表示，醞釀4年屏東城市棒球隊，2020年的年底實現，在2021年2月展開集訓。屏東縣成立城市棒球隊要搭建傳承舞台和增強實力的平台，培養優秀運動員努力，提供照顧運動員生涯發展輔導機構，促進本地優秀選手願意在地升學，也可吸引各地選手的投入。

屏東紅尾隊總教練余進德說，希望培育在地球員不要外流，培育他們有更好的發展；投手教練蕭任汶說，算是兩個世代結合，回饋屏東基層棒球，由小到大，大的來帶小的，互相教育過程。

隊長蔡友達說，10幾年都在外地，屏東組城市棒球，回來屏東打球；投手黃勃睿說，想要為屏東付出，以前屏東的棒球很有名，希望藉由這次，回到以前風光時候。

屏東紅尾隊首度在今年的春季聯賽亮相，儘管開季吞下3連敗，球員發揮團結一心，戰績開低走高，曾一度擠進前4名，賽後屏東紅尾隊戰績9勝7敗2和、積分29分，分組預賽排名第5，比較積分後，屏東紅尾隊離晉級複賽僅差一步之遙。

聯賽最後兩場碰上社會隊強權，5月2日與合作金庫隊交手以1比2險敗，5月3日終戰與社會隊強權台灣電力交手，兩隊終場以6比6握手言和，成軍首個盃賽可說是打出亮眼表現。