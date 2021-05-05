中職／猛快、陳仕朋好投拚場 曾豪駒讚「好比賽」

樂天桃猿隊先發投手猛快7局失1分、11次三振的表現，幫助球隊以2：1在今晚的投手戰中勝出，富邦悍將隊陳仕朋7.1局失兩分悲情吞敗，猿隊總教練曾豪駒稱讚：「是一場好比賽。」

猛快先發7局只被敲4支安打，另有4次四壞保送、兩次觸身球，11次三振跟131球用球數都是來台新高，失1分拿下首勝；曾豪駒觀察，猛快今天變化球控制能力好，可以解決打者，「用球數破百後，控制力還是很穩定，算是耐投。」

猛快表示，來台灣投了幾場比賽，熟悉環境下，也更知道怎麼解決打者，今天變化球沒有投特別多，不過4種球路搭配下，能夠有更多變化。

陳仕朋7.1局被敲6支安打，僅失兩分，吞下聯盟最多的6敗，得分援護率更從賽前的1.75下降到1.66，加上另一場味全龍隊先發投手林子昱的援護率從1.45升到1.70，陳仕朋從原本聯盟先發投手援護率倒數第二掉到「爐主」。

兩隊同樣敲出6支安打，不過悍將隊合計吞了15次三振，曾豪駒表示，雙方投手都能把分數壓低，是一場好比賽，球隊在前面掌握住攻勢，能夠贏球是投手整體都表現得不錯。