快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猛快、陳仕朋好投拚場 曾豪駒讚「好比賽」

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
桃猿隊先發投手猛快主投七局，被擊出四支安打，失一分，送出十一次三振。記者侯永全／攝影
桃猿隊先發投手猛快主投七局，被擊出四支安打，失一分，送出十一次三振。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊先發投手猛快7局失1分、11次三振的表現，幫助球隊以2：1在今晚的投手戰中勝出，富邦悍將隊陳仕朋7.1局失兩分悲情吞敗，猿隊總教練曾豪駒稱讚：「是一場好比賽。」

猛快先發7局只被敲4支安打，另有4次四壞保送、兩次觸身球，11次三振跟131球用球數都是來台新高，失1分拿下首勝；曾豪駒觀察，猛快今天變化球控制能力好，可以解決打者，「用球數破百後，控制力還是很穩定，算是耐投。」

猛快表示，來台灣投了幾場比賽，熟悉環境下，也更知道怎麼解決打者，今天變化球沒有投特別多，不過4種球路搭配下，能夠有更多變化。

陳仕朋7.1局被敲6支安打，僅失兩分，吞下聯盟最多的6敗，得分援護率更從賽前的1.75下降到1.66，加上另一場味全龍隊先發投手林子昱的援護率從1.45升到1.70，陳仕朋從原本聯盟先發投手援護率倒數第二掉到「爐主」。

兩隊同樣敲出6支安打，不過悍將隊合計吞了15次三振，曾豪駒表示，雙方投手都能把分數壓低，是一場好比賽，球隊在前面掌握住攻勢，能夠贏球是投手整體都表現得不錯。

陳仕朋 曾豪駒

延伸閱讀

中職／猛快7局11K奪首勝 陳仕朋援護率掉到聯盟最低

中職／朱育賢拉傷下二軍 猿隊6人調動

中職／抗議好球帶驅逐出場懲處出爐 曾豪駒8字回應

中職／前6局屢讓首位打者上壘 洪總：不出問題才怪

相關新聞

中職／林旺衛生涯首支再見安 龍隊中止對獅9連不勝

面對今年對戰處於絕對弱勢的統一獅隊，味全龍隊展現韌性，在比賽後段追平6分落後，靠著林旺衛的再見安打，以8：7拿下本季對戰...

中職／德保拉高、牛棚硬 黃老爺不怕缺人又高又硬

中華職棒上半球季已進行將近一半的賽事，除了新兵味全龍以外，統一獅、中信兄弟、富邦悍將及樂天桃猿四隊仍呈現拉鋸戰，最多只有3.5場差。各隊都有不安定因素，而且陸續暴露出來，其中著墨在投手戰力已久的中信兄

昔日東山四巨頭2好2壞 平鎮黃勇傳最接近職棒

彰化縣一向被認為是棒球沙漠，不過以東山國小為代表曾在2016年國小硬式聯賽拿下季軍、謝國城盃(LLB)選拔賽獲得亞軍，是最為風光的一年，當時四大主力黃勇傳、林世豪、蔡柏亘、陳彥廷已高二，現今各自發展，

中職／對陳韻文敲生涯首轟 郭天信曝葉總開示內容

5日比賽對決統一獅展現強大韌性的味全龍，昨日再度上演不可思議的逆轉秀，面臨最多6分的情況下，味全在比賽後半段急起直追，面對統一王牌守護神陳韻文毫不畏懼，包括郭天信的生涯首轟，味全一舉攻下3分，在隊長林

日職／「主力回歸仍難撼動地位」 日媒讚吳念庭3項數據亮眼

旅日打拼6年的台灣好手吳念庭，終於在本季破繭而出，成功頂替主力缺陣的空缺，在攻防兩端皆有出色發揮，尤其關鍵時刻吳念庭時常展現大心臟而屢屢建功，日媒《週刊棒球》今報導寫道，吳念庭選球能力、上壘率和得點圈

中職／官大元「0的領域」持續中 瞄準隊史近12年土投紀錄

昨(6)日中信兄弟造訪樂天桃猿主場，雖然球隊早早給予3分支援，但本季首度先發登板的陳琥卻投得跌跌撞撞，4下遭暴力猿打線灌4分擊退，而中信也立即換上「最強轉運手」官大元救火，果真為球隊帶來好運氣，7上靠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。