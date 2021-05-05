中職／猛快7局11K奪首勝 陳仕朋援護率掉到聯盟最低

樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場以2：1擊敗富邦悍將隊，洋投猛快用131球投完7局，送出11次三振拿下生涯首勝，陳仕朋未擺脫悲情命運，先發7.1局失兩分吞敗，援護率排名掉到聯盟最低。

猛快今天投完6局球數已破百，7局續投，雖被敲1安，但用連續2次三振作結，總計11次三振是來台單場最多，用球數也創新高，7局被敲4支安打，另有4次保送，僅失1分。

陳仕朋繳出7.1局失2分的好投，仍吞本季第6敗，今天賽前援護率1.75已是聯盟先發投手第二少，賽後更下降到1.66；另一場味全龍隊先發投手林子昱原本是最低的1.45，不過今天隊友給予兩分支援、升到1.70，將「爐主」讓給陳仕朋。

猿隊在2局下先馳得點，兩出局一壘有人時，老將詹智堯敲出右外野深遠飛球，打中全壘打牆形成二壘打，帶有1分打點；不過3局上悍將隊靠著張正偉觸身、陳凱倫安打攻佔一、二壘，兩出局後高國麟敲安追平比數。

3局下猿隊很快反擊，林立保送後盜上二壘，並靠著推進上三壘，兩出局後林泓育的二壘打送回跑者，拿下寶貴的超前分。