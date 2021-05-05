快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／初登板解決打擊王 劉劭威獲「滿分」好評

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊劉劭威一軍初登板1局無失分，獲得好評。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊劉劭威一軍初登板1局無失分，獲得好評。記者蘇志畬／攝影

去年季後遭中信兄弟隊釋出，劉劭威今年在富邦悍將隊找到舞台，昨天對樂天桃猿隊之戰生涯初登板，讓對方中心打線三上三下，投手教練吳俊良稱讚「滿分」表現。

劉劭威在2019年季中選秀會加盟兄弟，不過表現機會不多，兩年加起來僅在二軍出賽3場，去年季中就被移出註冊名單，季後遭到釋出。

季後劉劭威聘請訓練師持續強化，通過悍將隊測試，為自己博得新工作，在二軍出賽14場、防禦率1.93，好表現被注意到，在5月1日升上一軍，昨天首次站上一軍投手丘，他很慶幸自己沒有放棄。

劉劭威面對猿隊3到5棒的林泓育、陳俊秀、林承飛，讓他們敲出飛球、滾地球、飛球出局，只用了12顆球收工，吳俊良表示：「表現滿分，面對聯盟打擊王以及隱形打擊王有這樣的成果，沒什麼好挑剔的。」

劉劭威從7局開始熱身，算一算有機會對到中心棒次，他有沒有多想，劉劭威表示，想辦法把球投進去，雖然球速不如過往，但是把控球做好，自己的球質有優勢，加上換球關係，打者也不一定打得好。

初登板這顆球，劉劭威要獻給老婆，感謝她一路來的背後支持，還要幫忙照顧小孩，另外也想跟穀保家商總教練周宗志分享這個喜悅，「他就像是我第二個爸爸。」

富邦悍將

延伸閱讀

6搶1／教練團2異動 陳瑞振首度以教練身分披中華隊球衣

周宗志非名校出身 帶領穀保練出火球男的秘密

中職／江國豪先發前吳俊良緊盯 郭俊麟開始練投

中職／悍將防盜投捕一起來 吳俊良開會提醒

相關新聞

中職／林旺衛生涯首支再見安 龍隊中止對獅9連不勝

面對今年對戰處於絕對弱勢的統一獅隊，味全龍隊展現韌性，在比賽後段追平6分落後，靠著林旺衛的再見安打，以8：7拿下本季對戰...

中職／德保拉高、牛棚硬 黃老爺不怕缺人又高又硬

中華職棒上半球季已進行將近一半的賽事，除了新兵味全龍以外，統一獅、中信兄弟、富邦悍將及樂天桃猿四隊仍呈現拉鋸戰，最多只有3.5場差。各隊都有不安定因素，而且陸續暴露出來，其中著墨在投手戰力已久的中信兄

昔日東山四巨頭2好2壞 平鎮黃勇傳最接近職棒

彰化縣一向被認為是棒球沙漠，不過以東山國小為代表曾在2016年國小硬式聯賽拿下季軍、謝國城盃(LLB)選拔賽獲得亞軍，是最為風光的一年，當時四大主力黃勇傳、林世豪、蔡柏亘、陳彥廷已高二，現今各自發展，

中職／對陳韻文敲生涯首轟 郭天信曝葉總開示內容

5日比賽對決統一獅展現強大韌性的味全龍，昨日再度上演不可思議的逆轉秀，面臨最多6分的情況下，味全在比賽後半段急起直追，面對統一王牌守護神陳韻文毫不畏懼，包括郭天信的生涯首轟，味全一舉攻下3分，在隊長林

日職／「主力回歸仍難撼動地位」 日媒讚吳念庭3項數據亮眼

旅日打拼6年的台灣好手吳念庭，終於在本季破繭而出，成功頂替主力缺陣的空缺，在攻防兩端皆有出色發揮，尤其關鍵時刻吳念庭時常展現大心臟而屢屢建功，日媒《週刊棒球》今報導寫道，吳念庭選球能力、上壘率和得點圈

中職／官大元「0的領域」持續中 瞄準隊史近12年土投紀錄

昨(6)日中信兄弟造訪樂天桃猿主場，雖然球隊早早給予3分支援，但本季首度先發登板的陳琥卻投得跌跌撞撞，4下遭暴力猿打線灌4分擊退，而中信也立即換上「最強轉運手」官大元救火，果真為球隊帶來好運氣，7上靠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。