中職／初登板解決打擊王 劉劭威獲「滿分」好評

去年季後遭中信兄弟隊釋出，劉劭威今年在富邦悍將隊找到舞台，昨天對樂天桃猿隊之戰生涯初登板，讓對方中心打線三上三下，投手教練吳俊良稱讚「滿分」表現。

劉劭威在2019年季中選秀會加盟兄弟，不過表現機會不多，兩年加起來僅在二軍出賽3場，去年季中就被移出註冊名單，季後遭到釋出。

季後劉劭威聘請訓練師持續強化，通過悍將隊測試，為自己博得新工作，在二軍出賽14場、防禦率1.93，好表現被注意到，在5月1日升上一軍，昨天首次站上一軍投手丘，他很慶幸自己沒有放棄。

劉劭威面對猿隊3到5棒的林泓育、陳俊秀、林承飛，讓他們敲出飛球、滾地球、飛球出局，只用了12顆球收工，吳俊良表示：「表現滿分，面對聯盟打擊王以及隱形打擊王有這樣的成果，沒什麼好挑剔的。」

劉劭威從7局開始熱身，算一算有機會對到中心棒次，他有沒有多想，劉劭威表示，想辦法把球投進去，雖然球速不如過往，但是把控球做好，自己的球質有優勢，加上換球關係，打者也不一定打得好。

初登板這顆球，劉劭威要獻給老婆，感謝她一路來的背後支持，還要幫忙照顧小孩，另外也想跟穀保家商總教練周宗志分享這個喜悅，「他就像是我第二個爸爸。」