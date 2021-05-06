昔日東山四巨頭2好2壞 平鎮黃勇傳最接近職棒

彰化縣一向被認為是棒球沙漠，不過以東山國小為代表曾在2016年國小硬式聯賽拿下季軍、謝國城盃(LLB)選拔賽獲得亞軍，是最為風光的一年，當時四大主力黃勇傳、林世豪、蔡柏亘、陳彥廷已高二，現今各自發展，其中就讀平鎮高中的黃勇傳未來性最被看好，高中畢業後可望朝職棒之路邁進。

不論軟、硬式聯賽，彰化縣球隊在八強榜上屈指可數，不過104學年度彰化縣東山國小卻在硬式全國賽打到季軍，甚至擊敗桃園強權龜山國小，寫下彰化縣至今最佳名次，而這批選手當中，黃勇傳、林世豪、蔡柏亘、陳彥廷擔當要角，四人都是原住民，陳彥廷是阿美族，黃勇傳是布農族，林世豪是賽德克族，蔡柏亘則是泰雅族，其中黃勇傳、林世豪還入選了IBA世界少棒國手，到日本參加國際賽。

黃勇傳(中)、林世豪(左)還入選了IBA世界少棒國手。 許弘欣／提供

四人際遇大不相同，黃勇傳、蔡柏亘、陳彥廷國中到了桃園市新明就讀，由於跨縣市禁賽規定，直到國三才能夠參加聯賽、選拔賽，儘管如此，三人擠身新明主力，尤其身材條件突出的陳彥廷，更在硬式聯賽飆出最快球速141公里，三人合力幫助新明達成二連霸。

黃勇傳、蔡柏亘、陳彥廷幫助新明達成硬式聯賽二連霸。 學生棒球聯盟資料照片

而林世豪則是選擇就讀新北市新埔國中，但念了不到半年後，因不適應回到家鄉南投，轉學至中興高中(國中部)，也是陣中主力游擊手，因申請原住民補助改從母姓尹，到國三解禁參與國中生涯最後一次聯賽，當年中興也打進八強。

隨著黃勇傳、陳彥廷前往就讀平鎮高中，身材不出色的蔡柏亘則是報考大溪高中，至於尹世豪也北上桃園平鎮再聚首，其中黃勇傳高一就擠進木棒組陣容，站穩平鎮二壘中線以及開路先鋒，還入選U18中華培訓隊，教頭吳柏宏讚他「有頭腦、會玩球，經過一年纏鬥力變好，成長許多」，有機會今年再度叩關國手，順利的話，明年畢業有機會挑戰職棒殿堂。

黃勇傳高一就擠身平鎮先發陣容，明年畢業有機會挑戰職棒。 聯合報系資料照片

相較於黃勇傳的出色，同梯顯得黯淡許多，陳彥廷有身材，不過升上高中一開始手傷，前兩年都在鋁棒組之列，剩下一年多時間，勢必得想辦法突破，但至少還在軌道上，而蔡柏亘雖在大溪高中念了幾個月，但因故離隊，加上受限於身材，未來發展性有限，沒再打棒球了，至於尹世豪則在平鎮讀了不到一個月後，再度因適應問題逃離，更離開棒球圈，一度傳出失聯的消息，浪費了一身好本領，恐怕難再回頭。

擔任四人啟蒙教練的許弘欣，在彰化地區長久耕耘，曾培養出江國豪、林志綱、張煒謙等好手，他說，教練只能在每個階段協助小孩子，當然也希望子弟兵有好的發展，有機會用棒球改變未來是好事，但對於小孩子也只能以祝福的心情來看待每個階段的變化。