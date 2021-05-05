中職／江國豪上半季難歸隊 游霆崴遞補獲好評

富邦悍將隊投手江國豪從4月12日下二軍以來，將近1個月未有出賽紀錄，投手教練吳俊良坦言，以目前進度，上半季應該歸隊無望，輪值將由游霆崴遞補。

江國豪去年出現右手肘骨刺困擾，選擇不動刀、加強局部肌肉的方式調整，今年開季因調整進度較晚升上一軍，不料4月11日先發一場，對味全龍隊投4.1局失3分，隔天又回到二軍。

吳俊良表示，江國豪手肘狀況有些複雜，每2、3天都會詢問狀況，回答也是有比較好，但是目前在二軍還沒開始投球，進度較慢，加上今年上半季配合奧運棒球6搶1資格賽，提前到6月8日後停賽，江國豪上半季應無法歸隊。

江國豪缺席期間，游霆崴補上先發，3場出賽全勝，防禦禦僅2.76，吳俊良表示，游霆崴球速雖然不算快，但是能夠讓對手打不好，更重要的是，「這3場先發，場面都不會弄得很亂，反倒是傑斯、邦威先發時，有時會自己投倒自己。」