中職／朱育賢拉傷下二軍 猿隊6人調動

樂天桃猿隊今天與富邦悍將隊之戰，兩隊都做出人員調動，猿隊朱育賢、余德龍、葉家淇降二軍，拉上莊昕諺、郭永維、陽耀勳，悍將隊則是藍愷青降二軍、范玉禹升一軍。

猿隊重砲打線出狀況，朱育賢昨天出賽悍將隊時，4局敲出安打後退場，曾豪駒表示，朱育賢對味全龍隊之戰左腿有些不適，昨天狀況持續，經研判是輕微拉傷，乾脆到二軍休養。

猿隊昨役將王溢正從中繼拉回先發，僅投4局就因腿部抽筋退場，曾豪駒表示，應該是太久未先發導致抽筋，沒有大礙，接下來會再回到中繼，不過至少到周末前不會再出賽。

另外，余德龍則是昨天出賽時撞到右肩，猿隊為了補強牛棚、板凳戰力等考量，將三人下放二軍，拉上投手莊昕諺（定位長中繼）、內野手郭永維、外野手陽耀勳。