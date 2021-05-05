中職／抗議好球帶驅逐出場懲處出爐 曾豪駒8字回應

樂天桃猿隊昨天與富邦悍將隊之戰，猿隊總教練曾豪駒因抗議好球帶，遭主審羅鈞鴻驅逐出場，聯盟今天公布罰款1萬元的懲處，曾豪駒也表示：「公事公辦、坦然接受。」

昨天猿隊7局下僅落後1分，面對滿壘局面，陳晨威遭到三振，但對於外角球被判三振似乎有些不滿，將球棒丟在地上，曾豪駒也立刻上場與主審反應，但因用腳踢紅土覆蓋本壘板的動作，遭到驅逐出場。

當天賽後曾豪駒婉拒採訪，今天賽前回顧此事，他表示，看到選手反應，身為總教練自然要上前詢問，不是要爭取好壞球，也知道這樣的動作一定會有代價，但該做的還是要做，需要爭取球隊的權益。

曾豪駒也強調，選手的情緒、動作反應較大，這點賽後也做了提醒，要去適應好球帶，2好球後就要調整自己，主審判了再有反應也無法影響結果，「不要把機會交到別人手上」。

曾豪駒也反省自己情緒控管，必須做得更好，「情緒不好無法把事情做好，這點自己也要檢討。」無論懲處結果，「公事公辦、坦然接受。」

根據中職規章，遭裁判驅逐出場，將罰款1萬元，若嚴重影響比賽進行，將視情節禁賽1至3場，聯盟今天表示，曾豪駒將罰款1萬元，但未受禁賽。