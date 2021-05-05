聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／宋家豪飆156公里生涯最速 連7場未失分
日本職棒樂天金鷲隊台將宋家豪今天對軟銀隊登板中繼，投1局無失分，面對柳田悠岐更飆出一軍生涯最快的156公里球速，收下本季第6個中繼點，最終兩隊以5：5握手言和。
樂天今天前6局打完以5：4領先，7局宋家豪接替則本昂大登板，先讓周東佑京敲出投手方向滾地球出局，再接連三振上林誠知、柳田悠岐，面對柳田悠岐更投出156公里的球速。
宋家豪今天1局無失分，有2次三振，共投13球，目前連續7場無失分，防禦率壓低到僅0.71，宋家豪過去一軍生涯最快154公里，今天刷新此項紀錄，而在日職二軍則有157公里的紀錄。
樂天的1分領先在9局下被軟銀追平，樂天守護神松井裕樹投出2次保送後，在2出局時被上林誠知敲安打，丟掉寶貴1分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言