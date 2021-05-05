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日職／宋家豪飆156公里生涯最速 連7場未失分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪今日對柳田悠岐更飆出一軍生涯最快的156公里球速，並收下本季第6個中繼點。 聯合報系資料照
宋家豪今日對柳田悠岐更飆出一軍生涯最快的156公里球速，並收下本季第6個中繼點。 聯合報系資料照

日本職棒樂天金鷲隊台將宋家豪今天對軟銀隊登板中繼，投1局無失分，面對柳田悠岐更飆出一軍生涯最快的156公里球速，收下本季第6個中繼點，最終兩隊以5：5握手言和。

樂天今天前6局打完以5：4領先，7局宋家豪接替則本昂大登板，先讓周東佑京敲出投手方向滾地球出局，再接連三振上林誠知、柳田悠岐，面對柳田悠岐更投出156公里的球速。

宋家豪今天1局無失分，有2次三振，共投13球，目前連續7場無失分，防禦率壓低到僅0.71，宋家豪過去一軍生涯最快154公里，今天刷新此項紀錄，而在日職二軍則有157公里的紀錄。

樂天的1分領先在9局下被軟銀追平，樂天守護神松井裕樹投出2次保送後，在2出局時被上林誠知敲安打，丟掉寶貴1分。

樂天金鷲 宋家豪 柳田悠岐

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