日職／「主力回歸仍難撼動地位」 日媒讚吳念庭3項數據亮眼

旅日打拚6年的台灣好手吳念庭，終於在本季破繭而出，成功頂替主力缺陣的空缺，在攻防兩端皆有出色發揮，尤其關鍵時刻吳念庭時常展現大心臟而屢屢建功，日媒《週刊棒球》今報導寫道，吳念庭選球能力、上壘率和得點圈的打擊表現皆有亮眼成績。

雖然開季無緣一軍，不過吳念庭在西武二軍狀況絕好調，再加上山川穗高及栗山巧都因傷勢缺陣，很快就重返一軍行列，而上到一軍首戰先發中，面對火腿更是敲出生涯首轟，至今吳念庭累計打擊率2成77為全隊最高，外加3轟、17分打點及3成55上壘率，各項數據皆在洋聯打擊榜上有名。

吳念庭生涯以來便以選球眼著稱，本季揮空率大幅下降後，打擊成績也隨之提升，根據《棒球週刊》報導指出，本季吳念庭未上壘的場次屈指可數，而除了安打以外，各方面皆能為球隊帶來貢獻，即使山川穗高和外崎修汰等人傷癒歸隊，吳念庭也很難撼動先發地位。