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日職／吳念庭保送連5場上壘 西武打爆歐力士王牌

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭今天3打數無安打，不過有1次保送上壘。 截圖自西武獅官方推特
吳念庭今天3打數無安打，不過有1次保送上壘。 截圖自西武獅官方推特

西武獅隊今天打爆歐力士隊王牌投手山本由伸，全隊從他手中敲出10支安打、得到5分，最終以6：2拿下勝利，不過吳念庭沒能參一腳，今天3打數無安打，不過有1次保送上壘。

吳念庭今天擔任先發第七棒、一壘手，首打席在2局下敲出一壘滾地出局，4局下在1出局後選到保送上壘，不過後兩棒都遭到三振，接下來兩打席分別是三壘飛球、二壘滾地出局。

3打數無安打，吳念庭中斷個人連4場敲安，打擊率下降到2成68，不過本季例行賽出賽29場，這僅是第6場未敲安，靠著保送延續連5場上壘。

在歐力士隊王牌山本由伸投球的6.1局中，西武隊敲出了10支安打，栗山巧有1分打點安打，中村剛也2支安打各帶1打點，7局下源田壯亮1分打點三壘打，以及換投後K-鈴木被森友哉敲出的2分砲，也有1分算在他帳上。

山本由伸總計6.1局失5分、4分責失，防禦率從賽前的1.39增加到1.92，讓出太平洋防禦率王，單場被敲10安打更是創下個人職棒生涯最慘紀錄。

吳念庭 西武獅

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