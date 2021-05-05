中職／接種疫苗盼配套 球員工會建議借鏡韓職

備戰東京奧運棒球6搶1最終資格賽，中華隊代表團隊日前約20人接種新冠肺炎疫苗，以教練團為主，中華職棒球員多數暫時未施打，球員工會今天也發布聲明稿指出，宜借鏡韓職模式，提出更完整的配套做好準備。

聯盟人員向選手徵詢接種意願時，除表示接種疫苗與否不會影響最終入選資格，亦有分享聯盟內同仁接種後之身體反應。但尚未說明「選手受疫苗副作用影響職業賽季出勤」的應對方案。

由於6搶1資格賽預計於我國台中洲際棒球場舉行，我國疫情目前處於控制範圍內、且相關單位亦已規劃賽事防疫措施，本會會員們在所獲資訊有限的條件下，仍傾向以職棒賽季團隊榮譽及職涯表現為重，因而暫未選擇接種疫苗。

相對而言，若國內疫情轉趨嚴重或須出國參賽，選手必然有接種疫苗的需求，也該有更完整的配套措施。例如韓職聯盟即為此實施「延賽及特別傷兵名單」等新制，即屬於先進國家的職業規格作為，建議中職聯盟可以此為借鏡，在制度面提前做好準備。