中職／建仔前國民隊友加盟龍隊？ 隸屬球隊教頭稱是謠言

味全龍王牌洋投布里悍(Jake brigham)重回韓職，而球團的替換洋將已經有譜，味全總教練葉君璋預計將找一投一野，根據葉總所述，洋砲為內野手，生涯累積近100轟，讓許多媒體推斷應為前國民工具人艾斯比諾沙（Danny Espinosa），但劇情出現轉折，艾斯比諾沙目前所待球隊總教練受訪時表示，子弟兵來中職打球「只是個謠言」

目前味全陣中共有4名洋將，除了赫雷拉(Rosell Herrera)外，伍鐸(Bryan Woodall)、田澤純一及鋼龍(Drew Gagnon)皆為洋投，味全本季被允許能在一軍登錄4位洋將，葉君璋也表示球團計畫再填補1投1打的外援，網羅的野手更是已經進入合約細節部分，預計近日內會宣布。

外界臆測的味全新洋砲艾斯比諾沙，目前仍待在墨西哥聯盟的蒙克洛瓦鐵人（Acereros de Monclova）隊，陣中有著柯隆(Bartolo Colon)、羅素（Addison Russell）及艾巴（Erick Aybar）等擁有豐富大聯盟資歷的球員，而直至今(4)日艾斯比諾沙仍尚未啟程前往台灣，甚至還在昨日比賽先發上場。

日前鐵人隊總教練利斯塔奇（Pat Listach）受訪時表示，艾斯比諾沙來台灣打球「只是個謠言」，似乎也證實味全龍所找的洋砲並不是艾斯比諾沙。