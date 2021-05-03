快訊

同桌影片曝光 國民黨團：徐國勇跟趙映光、黃承國不熟？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融守備挨批 台網友反擊：日本裁判也是素人等級

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融守備挨批，台灣網友討回一口氣。 資料照
王柏融守備挨批，台灣網友討回一口氣。 資料照

日本火腿隊王柏融近日回歸一軍，日前以先發左外野手的他，在一次的守備瑕疵中讓對手西武獅賺進一分打點，這讓日職前球星金村義明直批這根本是「素人等級」。日職／日本前球星金村義明重批：王柏融守備是「素人等級」

不過，今天西武隊的台灣好手吳念庭在對決歐力士隊的比賽，七局下一出局滿壘時，揮出左外野沿線平飛球，他已跑上二壘，壘上兩名隊友也回本壘，但三壘審判定是界外球，現場觀眾都一片惋惜，難以置信。日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

這一幕被台灣網友拿來反酸，「日職的裁判也是素人等級的水準而已。」

相關新聞

日職／王柏融守備挨批 台網友反擊：日本裁判也是素人等級

日本火腿隊王柏融近日回歸一軍，日前以先發左外野手的他，在一次的守備瑕疵中讓對手西武獅賺進一分打點，這讓日職前球星金村義明直批這根本是「素人等級」。日職／日本前球星金村義明重批：王柏融守備是「素人等級」

日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

西武隊今天在埼玉主場對決歐力士隊，展開3連戰首戰，旅日好手吳念庭4支1，最近連續3場比賽出現安打，打擊率從2成82降至2...

日職／宋家豪連6戰未失分 本季第5個中繼點到手

樂天隊今天作客福岡巨蛋，對軟銀隊進行3連戰首戰，旅日投手宋家豪投1局無失分，奪下本季第5個中繼點，樂天終場7：4獲勝。

中職／林旺億宣布退休 在龍隊結束球員生涯

味全龍32歲右投手林旺億決定高掛球鞋，結束職棒生涯，他今天透過經紀公司粉絲專頁宣布，即日起退休，不再延續球員生涯。

日職／前役好投奪勝 日媒估陳偉殷7日再登板

旅日台灣好手陳偉殷在前役的好投奪勝後，儘管監督矢野燿大尚未鬆口，日媒「日刊體育」已經預測他將在7日對上橫濱的比賽中再次登板。 休賽季與阪神虎簽下2年400美元合約的陳偉殷，雖然開季調整不佳，一度

中職／打擊榜前16名竟無悍將球員 林益全2成36名列17

中職本季賽事打完前83戰，球季賽已經進行超過1/4，目前打擊排行榜共有20名球員，樂天桃猿隊林泓育打擊率3成65暫居榜首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。