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日職／王柏融守備挨批 台網友反擊：日本裁判也是素人等級
日本火腿隊王柏融近日回歸一軍，日前以先發左外野手的他，在一次的守備瑕疵中讓對手西武獅賺進一分打點，這讓日職前球星金村義明直批這根本是「素人等級」。日職／日本前球星金村義明重批：王柏融守備是「素人等級」
不過，今天西武隊的台灣好手吳念庭在對決歐力士隊的比賽，七局下一出局滿壘時，揮出左外野沿線平飛球，他已跑上二壘，壘上兩名隊友也回本壘，但三壘審判定是界外球，現場觀眾都一片惋惜，難以置信。日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收
這一幕被台灣網友拿來反酸，「日職的裁判也是素人等級的水準而已。」
金村義明:日本ハム王柏融の守備は素人レベル」— 台湾のロンロン🇹🇼 (@Thj1bIJvam2rpd1) May 3, 2021
台灣人：日本球審 素人審判⋯⋯？
😅😅 pic.twitter.com/oPPmvklwjf
🇹🇼吳念庭擊出左外野邊線飛球經輔助判決為界外— ELEVEN SPORTS TAIWAN (@ElevenSportsTW) May 3, 2021
大家也覺得這球是界外嗎！？#太平洋聯盟#日職就看ELEVEN體育家族
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