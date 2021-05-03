日職／王柏融守備挨批 台網友反擊：日本裁判也是素人等級

日本火腿隊王柏融近日回歸一軍，日前以先發左外野手的他，在一次的守備瑕疵中讓對手西武獅賺進一分打點，這讓日職前球星金村義明直批這根本是「素人等級」。日職／日本前球星金村義明重批：王柏融守備是「素人等級」

不過，今天西武隊的台灣好手吳念庭在對決歐力士隊的比賽，七局下一出局滿壘時，揮出左外野沿線平飛球，他已跑上二壘，壘上兩名隊友也回本壘，但三壘審判定是界外球，現場觀眾都一片惋惜，難以置信。日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

這一幕被台灣網友拿來反酸，「日職的裁判也是素人等級的水準而已。」