日職／宋家豪連6戰未失分 本季第5個中繼點到手

樂天隊今天作客福岡巨蛋，對軟銀隊進行3連戰首戰，旅日投手宋家豪投1局無失分，奪下本季第5個中繼點，樂天終場7：4獲勝。

軟銀首局攻下3分， 樂天4局上追回1分、5局上再添3分、7局上追加兩分，以6：3領先；宋家豪7局下登板，面對5名打者被揮出1支安打、保送1次，也投出1次三振，用20球完成中繼任務，最近連續6場比賽未失分。

宋家豪本季出賽13場，合計11.2局失3分，只有1分自責，戰績5中繼、防禦率0.77。

他從4月20日對軟銀之戰起，最近6場比賽合計5.1局，只被揮出3支安打，飆出5次三振，讓對手毫無得分機會，拿到4場中繼成功。

樂天目前出賽32場，以16勝6和10敗在太平洋聯盟暫居榜首，領先排名第2的軟銀兩場勝差。