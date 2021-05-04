日職／山崎康晃逐漸變回魔神 有望敗部復活打奧運

中職可能參加東京奧運棒球6搶1最終資格賽的球員及教練團，2日晚間已有部分成員接種疫苗，由於賽事將於6月中開打，正式名單預計將於5月中公佈，而早就進入東奧的地主日本隊的24人名單也應該很快就會確定。近兩年因武漢肺炎疫情影響，導致許多國際體育賽事停擺，最近的一次一級賽事已是19年底的世界12強棒球賽，時隔1年多，今年侍Japan的成員勢必有一些改變，而變動最大的會是投手部分。

19年的侍Japan陣中有13名投手，其中主要的先發由歐力士的山本由伸、前巨人的山口俊、中日的大野雄大、DeNA的今永昇太及軟銀的高橋禮等人擔任，現今山口在美國載浮載沉、今永因傷還在二軍、高橋重回先發但控球不佳，日前被下放二軍調整，只剩山本及大野表現仍在水準之上，山本的1.39防禦率在洋聯排第一，大野的防禦率也僅有2.5，一右一左的兩人再度穿上日本國家隊球衣的機會極高。

至於其他的先發輪值候補人選，原本有機會入選的軟銀千賀滉大，日前受傷已無法參加；今年回歸日職的樂天田中將大，除了首戰對火腿丟掉3分外，其餘兩場都是優質先發，投球局數及狀況也逐漸調整中；19年因傷辭退的巨人菅野智之，去年挑戰大聯盟失利續留日職，意外有了代表日本參加奧運的機會，兩人都有豐富國際賽經驗，入選可能性高；去年以1.91防禦率10勝3敗拿下新人王的廣島森下暢仁，今年出賽5場防禦率依然只有1.80，穩定的表現應該也足以讓他在進入職棒後首度穿上國家隊的球衣。因此，侍Japan的先發輪值有可能由山本、田中、菅野、大野以及森下5人擔當，至於牛棚部分，同樣也會有大幅變動。

廣島的森下暢仁是去年央聯新人王，今年仍交出鬼神般成績，有可能在進職棒後首次入選日本國家隊。 擷圖自廣島鯉魚隊官方網站

中繼方面，19年底的巨人大竹寬、樂天岸孝之、軟銀甲斐野央、歐力士前巨人現養樂多田口麗斗，不是受傷就是狀況不佳，再獲選機會渺茫；專職先發的歐力士山岡泰輔，12強棒球賽中在牛棚待命，就整體安排而言，原本有可能不會再入選今年的東奧代表隊，但近期情況有變，使得他有機會與其他兩名具有功能性的牛棚左投，也就是巨人的中川皓太及軟銀的嘉彌真新，一起續披日本隊戰袍，至於是什麼情況，容後說明。

去年出賽54場，以防禦率1.87、34個中繼點拿下洋聯新人王的西武平良海馬，本季出賽15場已有14個中繼點，防禦率仍是完美的0，是日本東奧國家隊的中繼最有力候補人選，即使有平良這股新血，日本隊的牛棚還是有些問題，原本有希望入選的幾名球隊守護神，如軟銀森唯斗、西武增田達至，最近都有狀況，森因為左肘發炎在4月底住院，需花一週時間治療，之後復原狀況未知；而去年拿下個人生涯首座救援王的增田，本季狀況不穩定，防禦率高達6.75，兩人的近況都不佳，這也使得日本隊必須另找候補人選，這也使得剛提到的山岡，甚至於去年狀況非常慘烈的山崎康晃，有站上東奧舞台的機會。

山崎是19年侍Japan的唯一守護神，但去年球季陷入職棒生涯最大低潮，季初救援9場皆被打出安打，救援失敗第2場後被調往中繼，狀況仍無法調整回來，整季下來的防禦率高達5.68，僅有8個中繼點及季初的6次救援成功，當然是生涯最差，今年開季仍待在中繼，前5場出賽表現不佳，不過進入4月後狀況漸漸回穩，已連11場無失分，防禦率也降到1.17，有9個中繼點，目前的WHIP及K/BB比也是生涯最佳，頗有重振雄風的態勢，這也讓他在侍Japan代表的選拔中，得到了敗部復活的希望，畢竟山崎是有豐富國際賽經驗的資深守護神，而這兩年也讓他多了中繼的經驗，中繼救援都能勝任。

另一個有機會入選的是前述森下的隊友，雖然現在還只是季初，但非常有希望能替廣島連兩年奪下新人王的栗林良吏，栗林在新人年就扛下廣島的守護神，本季出賽12場，拿下8個救援成功，暫居央聯救援王，投球內容更是驚人，12局只被打出2支安打，還有18次三振，13.5的奪三振率及0.056的被打擊率都是12隊終結者中最佳的，有可能與森下一樣首次在進入日職後代表日本打國際賽。