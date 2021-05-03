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日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
吳念庭。 報系資料照
吳念庭。 報系資料照

西武隊今天在埼玉主場對決歐力士隊，展開3連戰首戰，旅日好手吳念庭4支1，最近連續3場比賽出現安打，打擊率從2成82降至2成81，西武終場3：6落敗，吞下對戰4連敗。

吳念庭此役擔任先發8棒、一壘手，西武打線面對歐力士先發投手宮城大彌，開賽連續7名打者都遭解決，吳念庭3局下揮出右外野安打，也是全隊首安紀錄。

兩隊打完前5局都未得分，歐力士捕手頓宮裕真6局上轟出3分砲，以3：0領先，吳念庭6局下揮出三壘滾地球出局。

西武打完前6局，只有吳念庭揮出1支安打，7局下終於突破宮城大彌的封鎖，靠3支安打、1次保送追回兩分，接著吳念庭在一出局滿壘時，揮出左外野沿線平飛球，他已跑上二壘，壘上兩名隊友也回本壘，但三壘審判定是界外球。

西武提出電視輔助判決，從畫面看來應是壓在線上，但裁判維持原判，西武球迷原本以為吳念庭兩分打點二壘打逆轉戰局，比數變成4：3，最後回到歐力士3：2領先，吳念庭最後遭三振。

歐力士8局上再展攻勢，宗佑磨揮出3分打點場內全壘打，比數變成6：2，儘管西武8局下追回1分，終場仍以3分之差落敗，吳念庭9局下最後一個打數揮成游擊飛球出局。

吳念庭從4月17日對軟銀隊之戰起，近14場比賽有13場揮出安打，包括生涯最長連續10場安打紀錄，手感維持相當不錯。

吳念庭 西武

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