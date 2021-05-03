日職／前役好投奪勝 日媒估陳偉殷7日再登板

旅日台灣好手陳偉殷在前役的好投奪勝後，儘管監督矢野燿大尚未鬆口，日媒「日刊體育」已經預測他將在7日對上橫濱的比賽中再次登板。

休賽季與阪神虎簽下2年400美元合約的陳偉殷，雖然開季調整不佳，一度從二軍開始適應，直到上週四才獲得首次的一軍先發登板，而他也把握住機會繳出好表現，主投6局僅失1分，拿下暌違3497天的日職首勝。

儘管阪神虎年輕日投輩出，矢野監督尚未公佈接下來的先發名單，不過《日刊體育》已經公佈預測，他們估計5月7日客場對陣橫濱DeNA的先發投手正是陳偉殷。

在阪神虎一軍可登錄的5名洋將球員中，不動的包括先發投手岡寇以及終結者蘇亞雷斯、野手有山德斯和馬提，剩下的一個名額，球團在去年韓職勝投王阿爾坎塔拉、韓職MVP小羅哈斯以及陳偉殷當中做抉擇，在前兩者仍在二軍進行調整的狀態下，陳偉殷幾乎可以底定就是第5名洋將。