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中職／台南球場廟宇季變身 萊恩揪魚頭君來拍網美照
統一獅隊與台南在地廟宇合作，5月推出「統一獅Ｘ廟宇季 有球必應」主題活動，將走訪龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮，活動從5月1到16日登場，台南球場也搖身一變，成為網美拍照景點。
本次系列主題活動即日起至16日截止，台南棒球場變得很不一樣，結合廟宇元素及各寺廟神偶，其中包括安平天后宮媽祖、南鯤鯓代天府五府千歲、龍崎文衡殿文關公及武關公及獅王神轎萊恩，Ｑ版設計佈置，讓台南棒球場以不同面貌全是台南在地廟宇文化。
台南棒球場大門口廣場及棒球大道，掛滿了橘、紅、黃三種顏色燈籠，讓走入台南棒球場彷彿置身廟宇，為了提供民眾拍照及打卡，成為台南旅遊新景點，本廟宇季台南棒球場燈籠點燈時間，從每日晚間6點到10點，無論是白天或夜晚，台南棒球場都以不同特色呈現，帶給民眾廟宇與棒球的結合。
從5月4到9日，每天晚上6點到10點期間，凡民眾至現場拍照打卡上傳FB或IG，將可現場挑戰自己的籤運，獲得精美禮物，最大獎為獅隊球星簽名球，每日提供200份精美好禮。
台南棒球場變身，萊恩也特別邀請臺南市觀光旅遊局一起來強力推薦，萊恩與魚頭君特別擔任模特兒，拍攝不同角度網美照片分享給大家，提供民眾拍照參考，全民一起來當主角拍攝網美照。
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