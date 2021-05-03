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中職／龍隊打擊率只有2成20 全力避免超越興農牛

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
味全龍隊打擊率只有2成20，圖為朱祥麟(示意圖)。 報系資料照
味全龍隊打擊率只有2成20，圖為朱祥麟(示意圖)。 報系資料照

中職32年球季已打完前1/4賽事，味全龍隊目前出賽33場，戰績12勝21敗排名墊底，團隊打擊率2成20、防禦率4.24都是5隊最差數字，兩大數據未有起色，無法有效提升戰績。

龍隊目前得分96、90分打點、237支安打都是5隊最差數字，但16支全壘打排名第3，領先富邦悍將（15轟）、樂天桃猿隊（14轟）。

中職史上單季最低打擊率是1999年興農牛隊2成32，接著是2003年第一金剛隊2成37、誠泰太陽隊2成38，龍隊接下來比賽必須多加把勁，減低改寫紀錄的機率。

中職從2009年起，各隊出賽120場，從現行賽制看來，統一獅隊2010年打擊率2成48最差；當年比賽用球恢復係數0.5423，比今年0.555還低，兄弟象隊22轟寫下單季最少全壘打紀錄，但在陳瑞振領軍下，奪下隊史第7座總冠軍、也是最近一冠。

龍隊目前落後排名第一的統一獅隊7.5場勝差，對戰8場全敗成為重傷害，也是唯一勝率低於4成（3成64）的球隊。

中職 統一獅

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