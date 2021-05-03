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中職／0勝的對決 徐若熙、加百利誰先拿到首勝？

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙。 中華職棒聯盟
徐若熙。 中華職棒聯盟

「龍象大戰」明天前進澄清湖球場，味全龍隊由徐若熙先發，繼續挑戰生涯首勝，中信兄弟隊則是推出至今同樣還0勝的洋投加百利。

徐若熙本季先發7場，儘管數次在球隊領先時退場，但在嚴格的球數限制之下，幾乎都投不滿5局，直到前一場先發、4月27日對戰統一獅隊，先發5局、失3分，才是他生涯首度投滿5局，表現不敵平鎮高中學長古林睿煬，徐若熙吞敗收場。

徐若熙帳面成績收下0勝2敗、防禦率2.08，仍在尋求勝場開胡，能否在明天一役迎接生涯首勝，除了要看自己的用球數是否足夠跨過5局大關，打線也須給予足夠支援。

徐若熙先前曾對戰兄弟兩場、合計7.1局，對戰防禦率仍是0，送出14次三振。

兄弟推出加百利先發，他本季出賽8場（7場先發），只有0勝3敗、防禦率4.97，內容實在很抱歉，4月27日對富邦悍將隊投7局、失3分，僅是他唯一的優質先發。

桃園球場由富邦悍將與樂天桃猿隊交手，先發投手由洋投羅力碰上本土左投王溢正，這也是王溢正調往牛棚逾半個月後終於重返先發。

王溢正前一場先發為4月13日，他在那場達到生涯第162場先發出賽，與現任猿隊牛棚教練林英傑，共同持有中職史上最多先發場次左投紀錄，但他也在該役3.2局狂失8分後被拔先發，調往中繼出賽，明天重返先發輪值，也將他讓以163場先發跨越林英傑。

徐若熙 王溢正 林英傑

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